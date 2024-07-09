淡马锡设新团队加强管理上市资产 已见初步成效

淡马锡的任务是创造长期可持续回报，公司在哪里上市并非它的主要关注点，也不适合频繁买卖股票。然而，淡马锡已成立一个新团队，以更好地管理它的上市资产，包括更好地了解投资者对淡马锡投资组合公司（TPC）的看法。目前，这一举措已经初见成效。

淡马锡国际副首席执行长谢松辉受访时，透露了设立这个新团队的消息。

上市资产占淡马锡2024财年的投资组合净值的48％，较2023财年有所增加。它拥有的上市资产，很大一块是新交所挂牌公司的股票，包括星展集团控股（DBS）、新电信（Singtel）、丰树物流信托（MIT）、海庭（Seatrium）等，这些淡马锡投资组合公司占新加坡海峡时报指数市值的一半。

新加坡股市面对估值和吸引优质公司上市的问题，令人担心新加坡的金融中心地位受影响。近日再次有人呼吁政府采取措施，包括让淡马锡和新加坡政府投资公司（GIC）进场扶持和让它们投资的公司在新加坡上市。

淡马锡管理层认为，进场买卖支持股价并不能真正解决问题。股市需要的是长期有效的方法，不只要有表现良好的公司，还需市场也能看到公司的表现并给予应有的估值。

淡马锡国际金融服务投资总裁陈肇敏说：“我们要强调的是，我们的首要任务是为我们的投资创造长期可持续的回报，这是我们最关键、最主要的关注点。至于公司选择在何处上市，这实际上是一个受多种因素影响的决定，各有利弊，取决于哪个地点。但最终，这个决定权在公司自己手中。”

尽管如此，她指出，以新加坡为总部的公司占淡马锡投资组合的53％，其中许多都在新交所上市。此外，淡马锡还有55个股权投资伙伴，它们希望投资那些有意在新交所上市的公司。因此，淡马锡的重点实际上是实现长期可持续的回报，而最终要在哪里上市仍由公司自己决定。

至于淡马锡设立新团队的原因，谢松辉说：“在一个资产从私人转为上市时，我们管理这个盘位的心态在以前并不够敏锐。我们已认识到需要改善这点。我们需要更好的技能，以便更敏锐地应对公共市场。”

他说，上市公司的投资者需要对新闻和资金流动非常敏感，这与投资私人公司有所不同。随着新团队与私人投资团队和淡马锡的整个投资集团相互分享信息和知识，他已经开始看到好处，看到一些初步的效果，“这将使淡马锡成为更好的投资者”。