不论谁当选美总统 淡马锡仍看好美国AI投资机遇

越接近11月美国总统大选，市场越波动。尽管如此，淡马锡仍认为可以继续从美国市场中受惠，尤其是看好人工智能领域的投资机遇。

淡马锡星期二（7月9日）发布2024财年年报时披露，按基础资产划分，美洲占投资组合22％，10年来首次超过中国（19％）。

淡马锡表示，美国继续是主要投资目的地，并将专注在人工智能（AI）推动者和采用者，以及受益于产业政策的企业。

然而，今年的美国大选是市场最大变数。承诺要对中国进口商品征收更高关税的前总统特朗普，会否再度入主白宫，全世界都在关注。

淡马锡国际首席财务长方静仪接受《联合早报》专访时说：“美国市场有足够的深度，也有很多不受政策影响的投资机会。我认为，无论谁上台执政，科技还会继续发展，人工智能的趋势也会继续。”

AI四大投资机遇

淡马锡国际副首席执行长谢松辉受访时也说，人工智能是长期趋势，还不能断定现在的市场赢家就能笑到最后。

谢松辉同时谈到了人工智能的四大投资机遇。第一类是人工智能的推动者，例如晶片公司英伟达 （Nvidia）、制造晶片的晶圆厂、数据中心基础设施，例如冷却系统和再生能源。

其次是人工智能的受惠者，例如美国科技巨头微软和谷歌母公司Alphabet。考虑到数据的安全，谢松辉认为，中国和欧洲都会有相关公司大力发展人工智能技术。

第三是借人工智能提高生产力、提升盈利能力和开创营收来源的采用者；第四是专注于不同垂直领域应用的人工智能起步公司。

淡马锡没有披露至今在人工智能领域的投资金额，目前已投资的公司包括英伟达、人工智能晶片起步公司d-Matrix、正在大力发展生成式人工智能的ServiceNow、法律科技起步公司Robin AI ，以及人工智能数据平台V7等。

淡马锡国际金融服务投资总裁陈肇敏透露，淡马锡过去一年在消费、金融服务、医疗保健和科技领域进行了大量投资。

包括能源与资源的交通与工业领域，现占整体投资组合22％，接着是金融服务（21％）、电信、媒体与科技（18％），及消费与房地产（15％）。