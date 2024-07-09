投资者静待美联储主席发言 多数亚太及新加坡股市收高

投资者静待美国联邦储备局主席鲍威尔在美国国会听证会的发言，在标普500指数于星期一（7月8日）的美国隔夜股市再创新高后，多数亚太及新加坡股市星期二（9日）收高。新加坡海峡时报指数上涨21.62点或0.64%，收报3426.09点。

亚太股市方面，除了香港横摆作收，其余股市都收高。东京领涨1.96%、深圳上扬1.68%，上海、悉尼、台湾和首尔的涨幅介于0.09%至1.26%。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员胡悠接受《联合早报》访问时说，鲍威尔在美国国会听证会发言前，包括海指在内的亚洲股市温和上涨。市场乐观地认为鲍威尔可能采取谨慎的鸽派立场，主要受劳动市场指标降温推动，这增强市场对9月份降息的预期。

除了市场情绪，海指攀高也受到新翔集团（SATS）、新电信（Singtel）和新科工程（ST Engineering）的股价上涨推动。胡悠说，在航空业复苏的推动下，新翔集团的股价稳步攀高；新电信和新科工程则在近期分别作出有关合作的宣布后，股价均升高。

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）分析说，美国国会听证会的第一天尤其重要，让市场捕捉整体基调和关键信息。鲍威尔有可能更为乐观，愿意尽早降息，主要因为经济增长和就业市场放缓，有助最终使通胀降温。

胡悠依然看好新加坡股市的展望，主要受持续的半导体上升周期，以及制造业的复苏推动。本地三大银行预计保持强劲的盈利能力，由稳定的净利息收入和不断扩大的财富管理业务所推动。

新加坡股市全场成交量13亿1000万股，总交易额11亿元。上升股290只，下跌股287只。

海指成份股 新电信和新翔集团涨幅最显著

海指成份股方面，16只上扬，五只持平，九只下滑。涨幅最显著的是新电信和新翔集团，分别上涨2.11%和2.01%，收报2.90元和3.04元。

跌幅最显著的是扬子江船业（YZJ Shipbuilding）和海庭（Seatrium），分别下跌2.09%和2.08%，收报2.34元和1.41元。

个股消息方面，星狮地产（Frasers Property）全资子公司Frasers Property Treasury获得总值约9亿零400万元，为期五年的双额度可持续挂钩贷款。这包括一笔4亿零700万澳元，以及一笔4亿零700万美元的贷款；款项将用于现有贷款再融资，以及营运资金与一般企业用途。星狮地产的股价持平于0.795元。

翱兰集团（Olam Group）说，通过子公司翱兰农业（Olam Agri）收购Namoi棉花（Namoi Cotton，简称Namoi）全部股份的要约截止日期，已延长至8月13日晚上7时（悉尼时间）。翱兰集团的股价持平于1.17元。

津药达仁堂（Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang）说，其控股股东天津市医药集团有限公司持有的7000万股已于星期一解除冻结。津药达仁堂股价收报2.44美元，起4.72%。

辉联集团（Vibrant Group）答复新交所询问时说，2024财年250万元的减值转回，主要来自Vibrant Pucheng和Figtree Holdings Limited这两家联营公司。

据集团评估，Vibrant Pucheng截至今年4月底的可收回金额为100万元（2023财年为80万元）。集团在Vibrant Pucheng投资的结存价值已考虑到本财年集团120万元的亏损，与100万元的可收回金额相比，集团2024财年的减值转回为140万元。集团的股价持平于0.054元。

新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）已指示雅族网络集团（YuuZoo Networks Group）除牌，于星期五（12日）上午9时生效。自2018年3月，公司股票已暂停交易；自2019年2月14日，公司也未发布任何财报。此后，公司没有向新交所监管公司提交任何可接受或令人满意的恢复交易计划书。根据公开记录，公司已解散。