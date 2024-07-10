新翔集团重组口岸服务业务 成立两个新部门

新翔集团（SATS）宣布重组口岸服务业务，成立新翔集团新加坡枢纽（Singapore Hub）和亚太地区口岸服务（Gateway Services Asia-Pacific）两个新业务部门。

根据集团星期三（7月10日）发布的文告，口岸服务（gateway services）业务的重组，反映集团的战略决策，即继续在新加坡投资，同时扩大国际业务，把握海外的增长机遇。

口岸服务业务包括提供行李服务、保安服务，以及乘客、飞机和货物处理等地勤服务，这些服务对机场安全、高效和及时的运营至关重要。新成立的新加坡枢纽和亚太地区口岸服务，将专注于独特和重要的细分市场的增长。

新加坡枢纽致力于提高我国航空枢纽的竞争力，这个业务部门将加强集团支持我国航空枢纽当前和未来需求的能力。

亚太地区口岸服务主要要扩大集团在亚太地区的市场份额。这个业务部门将通过集团旗下的子公司、合资公司和联营公司，管理海外机场的运营。

现任新翔集团首席运营官刘永杰将出任新加坡枢纽首席执行官，现任新翔集团口岸服务首席执行官徐清木将改任亚太地区口岸服务首席执行官。两人的任职从10月1日生效。

集团仍在积极招聘员工

新翔集团总裁兼首席执行官莫智雄说，在航空业，亚太地区是个增长型市场，集团希望确保有合适的团队和结构，继续增长以及在亚太地区建立领先市场地位，这与集团在欧洲、中东和非洲（EMEA），以及美洲的网络互补。

他也强调，集团仍在积极招聘员工，并没有裁员。“我们在寻找人才，而重组的部分目的是让我们善用这里的人才库。”

新翔集团闭市收报3.06元，起0.66％。