私募基金债券Astrea 8开放散户认购

淡马锡旗下的Azalea基金管理公司宣布推出供散户认购的私募基金债券Astrea 8，包括2亿6000万新元的A1级债券，年固定利率为4.35%；以及5000万美元（约6747万新元）的A2级债券，年固定利率为6.35%。

散户认购将于7月11日上午9时开始，7月17日中午12时截止。两批债券的最低认购金额分别为2000新元和2000美元。

Azalea星期三（7月10日）表示，开放散户认购前，已完成向机构和合格投资者的配售，包括2亿6000万新元的A1级和1亿5000万美元的A2级债券。

Astrea 8是在新交所上市的第五个面向散户投资者的私募基金债券，也是第二个包含美元债券的私募基金债券。

A1级债券和A2级债券预计将分别获得惠誉（Fitch）的“A+sf”和“Asf”评级。

两批债券的最终到期日都是15年。如果有足够的现金保留并满足其他条件，A1和A2级债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回，即2029年和2030年7月。

如果它们未在计划赎回日期赎回，其年利率将一次过提高1.0%，直到完全赎回为止。

首席投资官：更保护债券持有人利益

Astrea 8的投资组合包括27家基金管理公司旗下的38个私募基金，估值约为15亿美元，涵盖了不同地域和行业的1028家公司，基金加权平均年龄为6.1年。

Azalea首席投资官朱恩耀在星期三的记者会上表示，私募股权基金通常有10到12年的生命周期，其投资组合的加权平均年龄为6.1年，这能带来可观的现金流。

Astrea 8债券设定了结构性保障——贷款价值比（LTV）维持在40%及以下，这意味着，当投资组合亏损达到60%时，债券持有人才会受到影响。

朱恩耀说，在先前的发行中，贷款价值比上限设定为50%，这次调低上限，更能保护债券持有人利益。“一旦债务比率超过40%，我们需要加速现金储备，直到降至40%以下。”

他还介绍，此前发行的Astrea III、IV、V系列债券的投资组合现金分配都超过了初始净值，拥有强劲的记录。此外，Astrea系列已获得多次信用评级上调，并且一直在计划的赎回日期赎回。

Azalea总裁曾安素说：“Astrea 8债券通过稳定的收入流提供优质、多元化的私募股权投资，为散户投资者提供了投资级债券的独特机会。”