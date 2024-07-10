本地股市受银行股提振 海指劲扬近1%

美国联邦储备局可能降息的消息并未阻碍新加坡银行股的强劲涨势，新加坡海峡时报指数在银行股的提振下于星期三（7月10日）上升33.84点或0.99%，闭市报3459.93点。

亚洲股市起落参半，香港、上海和悉尼股市分别下滑0.29%、0.68%和0.21%；东京和首尔分别上升0.61%和0.02%。

美国联邦储备局主席鲍威尔日前在美国国会听证会上说，劳动力市场似乎已经恢复平衡，而且美国经济已不会过热，接下来不太可能再加息。

IG亚洲市场策略师叶俊荣认为，鲍威尔的发言显示美联储似乎转向鸽派立场，可能为降息铺路。

“美元稍有上升，显示投资者希望能获得9月降息的明确指示。可是美国即将在这个星期公布最新通货膨胀数据，可能导致美联储持保留态度，这看来是个合理的立场。”

海指权重最大的星展集团（DBS）、大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）的表现，并未受到降息预期的影响，分别上升2.01% 、0.7%和0.53%，收报38.15元、33.10元和15.23元。

分析：较高水平利率 继续支撑三银行净利息收入

Moomoo新加坡交易员涂骏祥接受《联合早报》访问时说：“虽然市场预测美联储今年会降息两次，但利率仍处在较高水平，因此会继续支撑三大银行的净利息收入。”

他还说，市场目前预测美联储在9月降息的概率上升到70%，这对容易受利率影响的房地产投资信托有利。

本地股市全天全场交易量11亿5000万股，交易总额13亿2000万元；上升股324只，下跌股231只。

领涨的海指成份股包括泰国酿酒（Thai Beverage）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别上升3.37%和1.9%，收报0.46元和4.82元。

下跌股包括海庭（Seatrium）、扬子江船业和怡和合发（Jardine C&C） ，分别滑落1.42%、1.28%和0.31%，收报1.39元、2.31元和25.80元。

在个股消息方面，免税国际（Duty Free International）发布截至5月底的第一季业绩报告显示，集团净利同比下跌70.7%至130万令吉 （约37万新元），收入则稍微上升3.2%至3831万令吉。公司将派发每股0.1新分的股息。股价下跌1.39%至7.1分。

纳峰科技（Nanofilm Technologies）股价全天上涨8.33%至0.91元，共有1463万股转手，引来新加坡交易所的质询。

公司回复新交所时说，子公司Sydrogen Energy在星期三发文告宣布，与上海捷氢科技公司（Shanghai Hydrogen Propulsion）合作发展适用于船务业的氢气燃料电池系统，可能导致一些投资者预计这项合作可带来的收入。

第二房地产公司（Second Chance Properties）的创办人兼公司总裁莫哈末沙里（Mohamed Salleh）家族，提出自愿无条件收购献议 ，并有意将公司私有化，收购价为每股0.30元。

收购价比公司股票在星期二（9日）的最后交易价0.215元高出39.5%。莫哈末沙里与四名儿女共持有公司的7亿8922万股，占总发行股的85.06%。