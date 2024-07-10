我国港口拥堵情况改善 等待时间减至两天或更短

红海危机造成的新加坡港口拥堵，在新加坡港务集团（PSA Singapore）努力应对之后已明显改善，最近几个星期，货船排队入港的平均时间已大幅缩短至两天或更短。

新加坡港务集团星期三（7月10日）傍晚透露了这个消息。不过，鉴于红海危机继续发展，集团估计充满挑战的局势将持续，并可能扩展至连欧洲的港口也出现拥堵情况。集团承诺，继续与客户携手应对挑战。

新加坡是全世界最大的转运港口，港口拥堵（bunching，指货船须排队入港）问题之前已折腾了好几个月，至6月初有报道说，船只等待入港时间可长达两天至七天。

新加坡港务集团星期三在文告中说，它已大幅提高新加坡港口的能力，支持今年来更多活动、减轻全球供应链中断的影响。这包括加强前线能力、在大士港启用新泊位，以及重新启用岌巴码头（Keppel Terminal）的泊位和集装箱堆场空间。在2024年，已增聘约1500名前线人员。

因此，最近几周货船在新加坡港口的平均等待时间，已缩短至两天或更短。由于包括红海危机在内的各种干扰仍在持续，供应链需求和影响仍然不稳定。新加坡港务集团仍致力于在这些不确定的时期，与客户并肩工作。

上半年集装箱处理量增加7％

港务集团透露，与去年同期相比，它在2024年上半年的集装箱处理量增加了7％。大士港今年内将启用多两个新泊位。“展望未来，我们计划进一步扩充大士港，并继续在所有码头招聘前线员工。”

红海危机打乱全球船运，新加坡港务集团今年初开始面对泊位需求强劲和船只不准时到港的问题，导致某些日子船只集中到港，造成等候停靠的时间大增。

大约90％集装箱船未按照预定时间抵达新加坡港口，比率高于去年平均的77％。此外，船舶入港停留时间也比去年同期增加22％。这是因为需求增加和集装箱重新装卸，每次船舶停靠处理的集装箱数量增加。考虑到卸货港、重量和船舶稳定性因素，一些集装箱须从船上卸下，为其他集装箱腾出空间。卸下的集装箱之后再装回船上。

新加坡国际港务集团（PSA International）总裁王金榜说：“作为集团的旗舰项目，新加坡港务集团始终致力于应对持续波动带来的挑战，确保港口的发展和处理能力符合客户的需求。红海危机严重扰乱了全球航运和贸易，我们预计，这一艰难局面将持续更长一段时间，并可能将港口拥堵从亚洲延伸到欧洲。”

他表示，通过利用集团的港口设施、供应链能力，特别是集团的员工，集团坚定不移地加强与客户的合作，以满足客户在不断变化的全球格局中的个别需求。