第二房地产获每股0.30元收购要约 创办人家族欲把公司私有化

新加坡上市公司第二房地产（Second Chance Properties）的创办人兼总裁莫哈末沙里（Mohamed Salleh）以及他的家族提出自愿无条件收购要约，有意将公司私有化，收购价为每股现金0.30元。

第二房地产星期三（7月10日）发文告说，莫哈末沙里与家人共持有公司的7亿8922万股，股权比率为85.06%。

每股0.30元的收购价，比第二房地产在星期二（9日）的每股0.215元最后交易价高出39.5%，比之前一个月、三个月、六个月和12个月的交易量加权平均价分别高出40.8%、37.0%、33.3%和28.2%，但比截至2月底的0.3016元每股净资产值略低了0.5%。

收购者说，这个收购价是最终价格，它无意提高收购价。

莫哈末沙里和家人通过他们新开设的投资控股公司Final Chance Holdings Pte Ltd，向第二房地产提出现金收购要约。他们打算收购后让公司除牌，并继续发展现有业务。

他们指出，这个收购价为股东提供了“干净的现金退出机会”，使股东们能够以溢价变现投资，而无需支付经纪费和其他交易费用。

此外，第二房地产股票的交易流动性低，截至7月10日，日均交易量不到总发行股数的0.01%。

而且，第二房地产私有化后，收购者和公司将有更大的灵活性来管理集团的业务，应对不断变化的市场情况，以及优化公司的管理和资源的使用。公司退市后还可以省下维持上市地位的成本，把省下的资金用于业务运作。

去年总统选举时，莫哈末沙里是候选人黄国松的赞成者（assentor）之一。莫哈末沙里曾申请参加2017年总统大选，但没有获得参选资格。

第二房地产于2004年在新加坡交易所主板上市，集团的核心业务包括房地产投资、服装和黄金首饰零售。

第二房地产星期三暂停交易，星期四将恢复交易。