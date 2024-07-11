中国医疗科技拓展东南亚市场 新加坡第一站

近年来，在地缘政治局势紧张的背景下，更多中国医疗科技公司前来新加坡探讨设立业务，并且以新加坡为中心，开拓东南亚市场。

根据德勤（Deloitte）2024年2月发表的报告，中国领头医疗设备企业的平均出口收入占比仅两成至三成，远低于全球的五成至六成。与此同时，新加坡医疗设备市场从2021年至2026年的复合年增长率预计达8.8%，但目前只有2%的进口医疗设备来自中国。

日前，有三家来自苏州工业园区的中国医疗科技企业前来新加坡和亚细安区域考察，他们接受《联合早报》采访时，说明接下来在东南亚市场战略布局的见解。

尖端医疗科技设备生产商雷泰医疗（LinaTech LLC）董事长兼首席技术官姚毅说，公司考虑利用新加坡的技术和人才资源，与本地医院达成合作，提升品牌的可信度，再将业务辐射至其他亚细安国家。

他提到，多数亚细安国家缺少能操作高端仪器的医疗人才，但这可以通过人工智能（AI）和自动化科技弥补。后者可以协助医生操作设备、降低医疗服务成本，而新加坡正好能提供这种技术资源，企业可在新加坡设立AI技能培训中心。

苏州艾隆科技（Suzhou Iron Technologies）总经理助理方力受访时说，虽然新加坡的本地市场不大，但如果项目在新加坡落地成功，就可以对其他东南亚国家起到示范性作用，推动企业在东南亚的整体发展。

艾信智慧医疗（Esseniot）海外营销主管陈青透露，公司今年已经在新加坡设立东南亚的营销和研发中心，以期与东南亚的商业渠道保持紧密交流、寻找机会。

东南亚医疗市场存在巨大机会

姚毅说，相对于国家人口，以世界卫生组织的标准，印度尼西亚所有的尖端医疗设备远远不够，潜在需求很大。

陈青则说，欧美的医疗设备产品目前在东南亚的市场份额占比几乎是“垄断”情况，但中国品牌的性价比更高。

苏州工业园区健康产业有限公司董事长赵静玮指出，中国企业在科技水平比肩甚至超过欧美的同时，能提供更好的应急管理、定制服务和成本控制，因此非常有竞争力。

业者：也考虑将部分供应链迁至东南亚

供应链方面，大部分中国医疗科技企业还是在通过品牌合作和知识产权与技术分享的方式发展东南亚市场。

不过，方力指出，如果东南亚市场业务需求够大，且成本考量适合，公司也考虑将部分供应链迁至东南亚。

赵静玮说，虽然企业在发展过程会遇到很多挑战，但机会大于问题，而且中新两边政府对接平台也很多，能积极帮助中国的创新科技到东南亚来发展。

他说，新加坡的政治经济环境和对亚细安的辐射力、合作伙伴关系，包括新加坡经济发展局的新加坡+1战略，让很多中国企业愿意将新加坡作为开拓东南亚市场的中心以及第一站。

协助这三家中资企业开发东南亚市场的华侨银行日前举办“华侨易通达系列”的新加坡站活动，促进10多家中国医疗科技企业与本地机构交流，了解它们开发东南亚市场，以及在新加坡设立据点时的机会资源。

华侨银行环球企业银行国际业务部董事总经理陈在杰说，每家企业都不一样，所以银行的服务也是定制化的：不止是借贷，也包括协助客户对接本地市场、更好地处理付款、把不同机构连接起来，以及提供联系网。