父子档进军电动车领域 引领老字号掌握新机遇

随着全球净零排放目标的推进，包括新加坡在内的各国企业纷纷加速可持续发展步伐。

《和睦向前行·永续亚细安》系列将探讨企业如何借助银行提供的可持续发展计划和融资方案，克服挑战和把握亚细安机遇，共创绿色未来。

曾以代理豪华车品牌法拉利和玛莎拉蒂（Maserati）而声名大噪的鸿生集团（Hong Seh Group），在新加坡已屹立超过50年。

以老牌企业之姿走在发展的前线，年过七旬的陈楚浩和陈威明（51岁）这对父子档展现出了他们善于把握不同时代机遇的特质。

两人步伐一致，抱持共同的理念和目标，并肩带领集团配合国家发展的脚步，善用各种资源，不断为业务开拓出新局面。

六年前，集团开始转变经营方向，投入到未来绿色通行时代中不可或缺的电动车领域，先是进口特斯拉来销售和租赁，后又成为本地第一款电动商用车的经销商。

发展至今，集团已为本地市场引进了七款电动货车和罗厘，助我国进一步迈向2040年全面采用环保车辆的目标。

担任执行董事陈威明表示，父亲向来乐于接受各种可能性，身为儿子的他因此更大胆去做新尝试，从而找到不一样的经营方向。其中，借助银行提供的绿色融资来进军电动车业就是一个例子。

“和柴油车比较，一辆电动车可为企业在10年内省下7万元用车成本，这是一笔相当可观的数目。我们希望企业能做长远考量，善用银行提供的绿色贷款，让自己在可持续发展的浪潮中站稳脚步。”——鸿生集团执行董事陈威明

抢占绿色物流先机



2020年，鸿生集团成立了子公司鸿生发展（Hong Seh Evolution），专营纯电动商用车的业务。除了代理销售商用车，也提供从提升车辆性能、充电解决方案、保养维修到售后服务的一系列服务。

成立后不久，公司即成为新科工程旗下的首批经销商之一，负责销售新加坡市场上第一款纯电动商用车——比亚迪（BYD）T3。

之后，公司成功取得东风小康（DFSK）在新加坡的独家经销权，分别推出了电动货车、罗厘和冷藏车。

鸿生发展取得东风小康（DFSK）在新加坡的独家经销权，分别推出了电动货车、冷藏车和罗厘。（图/受访者提供）

今年4月，另一品牌鑫源（Shineray Motors）的SRM T3EV电动罗厘正式在本地亮相。这款配备53.6千瓦时的电池的罗厘，续航里程可达到理想的300公里。

短短数年，各种车型一个接一个推出。陈威明表示，公司的策略正是不间断地为本地市场寻找适合的电动车型，带进更多不同的尺寸，并争取成为知名品牌的经销商。

而这个过程中，他们一直都与大华银行的绿色融资方案U-Drive并行。U-Drive是一项贯穿整个电动车生态系统的融资解决方案，从经销商、充电站运营商到购车者，都能得到支持。

鸿生发展借助这笔贷款，得以更灵活管理旗下商用电动车的销售和库存。他们也和大华银行合作为终端用户提供免费充电额度，以此鼓励更多人选用电动车。

继续开发本地市场的同时，鸿生发展也于去年前往泰国，探查当地的商用电动车市场。

陈威明也提到，在电动车生产地中国，与厂商建立联系和进行业务往来的过程中，他们也获得大华银行海外分行的许多协助。

比如说，银行会直接与生产商接洽，协助处理一些进出口及国际贸易往来的相关事宜，让整个交易过程更顺畅。

配合政策 排除障碍



迈向可持续性发展已是全球趋势，而新加坡是当中的积极推动者，自2030年新加坡绿色发展蓝图公布以来，已推出许多政策和优惠措施。

其中包括，在商用车减排税务计划（Commercial Vehicle Emissions Scheme）下，轻型商用车的减排表现将被评估，获得最高A等级商用车可享有的高达1万5000元的奖励金。

陈威明坦言，政府的措施是影响商家决定是否要选择电动车的一大因素。除此之外，商家也会考虑充电便利性和停车场限制的问题，以及驾驶者所需持有的执照级别等因素。

他说：“电动车的市占率目前已回跌至18%左右，我们知道还有很多问题需要克服，但希望随着其他措施的推出、更多充电站的设置和人们观念的改变，它能在短期内至少恢复到30%的水平。在这方面，拥有较大物流车队的大型企业或许可以起到领导作用。”

此外，谈到未来计划，陈威明则透露，除了持续为本地市场寻找适合的车型，公司也计划好在不久后推出电动小型校车。此外，他们也向政府机构提呈了电动公共巴士的建议书。

他说：“和柴油车比较，一辆电动车可为企业在10年内省下7万元用车成本，这是一笔相当可观的数目。我们希望企业能做长远考量，善用银行提供的绿色贷款，让自己在可持续发展的浪潮中站稳脚步。”

绿色融资助企业添置电动车



大华银行推出的Go Green汽车贷款，为企业在车队中添加电动车提供一大助力。

企业只要购置获陆路交通管理局与或能源市场管理局定义为电池电动车（Battery Electric Vehicles，简称BEV）的全电动车（EV），即有资格申请大华银行Go Green汽车贷款。贷款优惠如下：

申请可获即时批准

特定电动车品牌可享优惠利率和免费充电积分

可获三张可再生能源证书（Renewable Energy Certificate，简称REC）

在新加坡，一辆汽车每年平均行驶里程数约两万公里，平均每年为电动车充电需要的电力为三兆瓦时。每张REC匹配一兆瓦时的可再生能源电力，所以平均每辆电动车需要三张REC来抵消一年的碳足迹。

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【本系列由大华银行呈献，五之四】