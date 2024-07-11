新加坡上半年股票融资下滑近八成 近30年来最低

受宏观经济和长期高利率影响，新加坡股票相关融资在2024年上半年同比下降77.4%至5亿9080万美元（约7亿9690万新元）。融资额接近1996年上半年以来最低时期，当时为5亿3430万美元。

根据市场分析公司LSEG日前发布的新加坡上半年投资银行业务回顾报告，今年上半年，在新加坡注册的上市公司通过后续发行共融资5亿3150万美元，同比下降76.6%。

LSEG交易情报高级经理陈依玲在接受《联合早报》访问时说，由于地缘政治和经济不确定，让投资者变得更加谨慎和有选择性。潜在的长期高利率对以房地产投资信托为主的新加坡股市造成压力。此外，技术中断和出口需求疲软等挑战，也使新加坡的房地产和工业板块同比分别下降74%和78%。

今年上半年 新加坡公司共进行六次IPO

报告显示，今年上半年，新加坡公司共进行六次首次公开售股计划（IPO），总融资额达5930万美元，同比增长8.6%。不过，这其中只有一家在新加坡上市，其余公司都在美国和香港等海外市场上市。在新加坡上市的公司是医疗保健服务业者Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings（简称SAM控股），通过IPO筹集1945万美元。

其中，上半年共有五家总部位于新加坡的公司在美国上市，包括特海国际控股有限公司（Super Hi International Holding Ltd）、拼车应用公司Ryde、工业制造业者Tungray Technologies等。

报告还显示，新加坡上半年投资银行服务产生约3亿5440万美元的费用，同比下降23%。股票资本市场承销费总额同比下降36%至3360万美元，并购交易咨询费总计6840万美元，同比下降62%。不过，债务资本市场承销费则增长34%至3880万美元，银团贷款费用增加5%至2亿零136万美元。