本地中小企业表现好转但前景不明朗 下半年料表现平淡

新加坡中小企业表现在连续五个季度萎缩后，终于迎来好转，但受多种宏观因素影响，预计下半年表现平淡。

根据华侨银行星期四（7月11日）发布的报告，2024年第二季华侨银行中小企业指数终于超过50，达到50.2，进入扩张状态。

报告也说，本季中小企业的销售收款同比增长1.4%，但付款同比下降1.3%。

中小企业指数调查参考了10万余家年营业额不超过3000万元的中小企业客户的交易数据，作为衡量中小企业健康状况和表现的指标。指数高于50意味中小企业处于扩张，状况良好；低于50则意味萎缩，业务状况欠佳。

就各领域表现，11个行业中共有七个处于扩张状态，包括资源（51.1）、交通与物流（50.6）、批发贸易（50.4）和医疗保健业（50.2）从萎缩转为扩张状态。只有制造（49.9）、商业服务（49.8）、建筑（49.8）以及咨询通讯科技业（49.5）仍处于萎缩状态。

教育（50.8）、餐饮（50.6）和零售业（50.3）这三个行业继续保持扩张状态，但零售业指数扩张速度微降。

华侨银行集团董事总经理兼环球商业银行主管高体良接受《联合早报》采访时说，自去年开始，内需为导向的国内领域一直是推动经济发展的主要动力来源，主要受益于旅游业回弹和国内消费增长。

本季中小企业指数整体改善，则源于外需为导向的对外领域中的变化。

高体良认为，由批发贸易和制造业主导的对外领域的发展前景存在很大不确定性。一方面，经济恢复顺利，亚细安内部贸易发展蓬勃，中国市场的供需也逐渐稳定。另一方面，全球各国的选举正在进行，而任何一个大经济体的政策改变，都可能对全球产业价值链带来潜在的负面影响。

但他也指出，如果国际市场需求或供应链因政策变化而转移，东南亚或将受益。

中小企业态度谨慎 同时面临成本升高问题

根据报告，本季的国内生产总值（GDP）增长即时预测（nowcast）略高于3%，超过上季2.7%的GDP增长。

尽管如此，报告发现受访的800名企业业主中，47%认为接下来六个月内企业业绩会有提升，环比下降4个百分点，而四成认为业绩会同比持平，特别是餐饮和零售业等面向消费者的行业的信心水平更低。

高体良透露，当下本地企业的借贷需求并不是特别强劲。由于经济前景不明朗，企业较为谨慎，所以借贷主要是为了维持运营，而非扩张。当然，也有一些表现突出的企业选择在当下推出新品牌、产品或服务。

他提醒企业应该对上升的运营成本保持高度关注，包括逐步提高的工薪开支、能源费用、租金成本，以及高利率带来的通胀。

“没有定价能力的企业，无法通过抬价将成本通胀的压力转移到消费者上，所以要做好流程优化，控制好成本。”