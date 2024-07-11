多个分层地契办公单位求售 业者：许多家办感兴趣

近期多个分层地契办公楼单位推出市场求售，房地产业者表示，家族理财办公室对这类资产询问多，因为既可自用，又可投资出租。

仲量联行（JLL）星期三（7月10日）发布文告说，位于新达城（Suntec City）第一大楼高层的整层七个单位求售，要价共4280万元，相当于每平方英尺售价3553元。整层总楼面面积1万2045平方英尺，包括常规和灵活楼面布局，目前部分出租，连同现有租约一并出售。

仲量联行资本市场高级董事黄智伟说，买家或可全部出租楼面，或部分自用部分收租。这层楼包括三个独立分层产权。

新达城是99年地契商业项目，第一大楼37楼的两个分层地契单位分别在今年3月和6月以3684元和3736元的尺价售出。第三大楼44楼整层单位去年12月以3513元尺价易手。

黄智伟接受《联合早报》访问时说：“最近市场对分层地契资产的兴趣增加，可能是由于越来越多家办在新加坡设立。”他也指出，政府对黄金地段多个地区资产的地契分售（strata subdivision）实施限制，使得这类资产的供应减少。

第一太平戴维斯（Savills）星期三也宣布推出999年地契栢龄大厦（Peninsula Plaza）的一个分层地契办公单位出售，要价515万元，面积1776平方英尺。位于哥里门街（Coleman Street）和桥北路（North Bridge Road）交汇处的栢龄大厦共30层楼高，包括六层零售店铺和24层办公空间，六楼设有停车场。

上星期，莱坊（Knight Frank）推出克拉码头中央商城（Clarke Quay Central）20楼的四个分层地契办公单位出售，指示价每平方英尺3500元。

克拉码头中央商城是个25层楼商业地产，坐落在克拉码头地铁站正上方。

办公单位既可自用也能出租

莱坊企业房地产部主管杨光伟回复《联合早报》询问时说：“家办用户对分层地契办公室的询问十分活跃。”

他指出，这类相连的办公单位，投资者可自用，并出租多余的单位作为投资，也可未来扩展办公空间。

求售的克拉码头中央商城办公单位。（莱坊提供）

辉煌产业顾问（Brilliance Capital）上周也推出两个分层地契办公单位。其中一个位于三星中心（Samsung Hub）高楼层，面积达3595平方英尺，以私人协议方式出售，现已出租，指导价为每平方英尺4350元。三星中心位于莱佛士中央商业区，是999年地契。

999年地契项目雅达辉购物中心（The Adelphi）顶层的两个相邻单位则要价1440万元，尺价约2950元。雅达辉购物中心位于哥里门街和桥北路交汇处。

辉煌产业顾问执行董事林妍孜也说，富裕人士、家族理财办公室和企业投资者仍在积极投资分层商业空间。

她说，三星中心的单位适合寻求在新加坡建立或扩展业务的公司。雅达辉购物中心则预计吸引自住业主、小企业、私人财富业者，以及注重长期财富保值的家办。