成年国人财富去年均增3.8% 财富差距15年来扩大22.9%

自2008年全球金融危机爆发以来，新加坡每个成年人平均财富节节攀升，预计在未来五年以美元计算的百万富翁人数将增长13%至约38万人。

去年，新加坡的每个成人平均财富增长3.8%，但财富差距自2008年来也有所扩大。

根据瑞士银行（UBS）星期三（7月10日）发布的《2024年全球财富》报告显示，全球去年的财富增长4.2%，而若以新元计算，新加坡的财富增长率则从3.8%缩小至低于2%。

自2008年以来，我国以新元计算的财富增长达116%。然而，国人的财富悬殊也从2008年的57，上升至去年的70，扩大幅度达22.9%。报告以基尼指数衡量财富悬殊情况，1是财富均衡，100是财富悬殊。新加坡的财富悬殊扩大幅度比报告中的亚太经济体来得大。香港和台湾同一个时期的财富差距，分别缩小5.9%和扩大10.5%。

报告指出，这意味着新加坡财富上升的主要是高收入阶层，虽然各个阶层的财富都取得增长，但较富有人士的财富增长速度比较快。

瑞士银行经济师多诺万（Paul Donovan）在记者会上说，新加坡和台湾本土都有创造更大财富的能力，同时也能吸引全球资金流入，有利于财富增长。

“很明显的，过去几年一些从中国流出的财富流向新加坡和台湾，我们对于在新加坡成立家庭办公室的故事已耳熟能详。”

这是瑞银第15年发布这份财富报告，最新的报告涵盖全球56个市场，新加坡在每个成人平均财富排行榜上名列第八。

报告以流动性高的金融资产，如股票、债券、储蓄、其他在金融市场交易的证券等，以及流动性低的非金融资产如土地、房地产和其他有形资产来衡量财富。

金融资产占总财富三分之二 高于亚太区平均但低于香港

报告发现，国人持有的金融资产占每个成人总财富的三分之二，高于亚太区平均但比香港的比率低。

报告也说，过去15年，亚太地区的财富增长近177%，是财富增长最快的地区。不过伴之而来的是高借贷率，新加坡的债务占比低于14%，与亚太区的平均12.9%相近，也高于香港的9.6%。

展望未来，瑞银预期报告涵盖的56个市场中，52个市场的美元百万富翁会增加，一些市场人数的增幅更达50%，如台湾。新加坡的富翁人数会从目前的33万3204个增加至37万5725个。

瑞银也预测，在2000年至2030年之间，人们脱离最低财富阶级的概率将达到61.7%，从中等财富阶级向上爬的机会是37.7%，不过富豪从最高财富阶级滑落的概率也达51.6%。