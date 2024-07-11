新加坡上市公司与REIT购国外数据中心首选日本

人工智能（AI）热潮激发新加坡上市公司和房地产投资信托对投资数据中心项目的动力。日本由于低廉的借贷成本和强大的连通性，其数据中心已成为这些投资者心目中的首选。

吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）星期四（7月11日）宣布，以234亿日元（约1亿9800万新元）价格收购位于日本东京的一处基建物业（shell and core）数据中心，收购价比估值低2.5％，这是信托在日本的首笔收购。

此外，DigiCore房地产信托 （Digital Core REIT）也在今年初收购德国法兰克福一处数据中心24.9％的股份和日本大阪数据中心10％的股份。

新加坡兴业银行股票研究副总裁维杰（Vijay Natarajan）接受《联合早报》采访时说：“数据中心仍是极具吸引力的资产类别，AI和数码化的快速发展预计将极大地促进高质量数据中心的需求。”

华侨投资研究公司总经理李彩莲说，随着生成式AI、物联网、5G技术普及，以及对数据安全的要求提高，市场对数据存储、保护、处理能力和软件开发的需求正在前所未有地增加，而数据中心是推动数码经济发展的关键组成部分。

世邦魏理仕（CBRE）的一份调查显示，数据中心是亚太地区房地产投资信托（REITs）的首选另类资产，对该领域感兴趣的投资者比例，从2023年第一季的29％，上升到今年第一季的33％。

日马印泰数据中心受青睐

其中，日本的开发项目最活跃，吸引最多投资者兴趣。吉宝有限公司（Keppel Ltd）和日本三井不动产（Mitsui Fudosan）3月宣布联手合作在日本和东南亚探讨发展数据中心和寻找投资机遇。

高力国际（Colliers）工业地产服务执行董事卜星元说，由于日本借贷成本低、汇率较低以及美国和亚洲之间的光纤连接发达，使该市场备受青睐。不过，日本电力供应不足，可能会导致扩张计划推迟。

新兴市场中，马来西亚的增长最快，投资者对吉隆坡和柔佛有浓厚兴趣。另外，也有投资者希望在印度尼西亚和泰国购买土地并组建合资企业进行开发。

新加坡因土地和电力稀缺问题，曾在2019年至2022年暂停兴建数据中心。后来该暂停令被部分放宽，要求新设施必须满足更高的能效和可持续性要求，四家数据中心运营商也被授予总容量为80兆瓦（megawatts）的额度。

世邦魏理仕亚太数据中心解决方案主管依斯干达（Dedi Iskandar）指出，由于无法确定数据中心的电力供应情况，暂停政策对数据中心投资者和运营商的新加坡开发计划产生重大影响，也推动数据中心向马来西亚柔佛州和印尼峇淡岛等其他市场发展；这些市场成为新加坡溢出效应的主要受益者。

今年6月，新电信（Singtel）旗下Nxera与马来西亚电讯公司（Telekom Malaysia）宣布合资在马来西亚发展数据中心，第一座数据中心将建在柔佛新山。

分析师：买新卖旧举措带来多种好处

对散户而言，上市公司和房地产投资信托频频出手，买数据中心意味什么？

维杰指出，剥离投资组合中的成熟资产，锁定资本收益，并用所得收益买下新资产，是房地产投资信托常用的策略之一，尤其是在当前的高利率环境下。

譬如，吉宝数据中心房地产投资信托在进行此次日本收购的不久前，刚在4月以1亿7400万澳元（约1亿5800万新元）脱售澳大利亚悉尼的数据中心，价格较估价高出35.4%。

维杰说，买新卖旧的举措通常带来多种好处，如更高的收益增值、实现多元化、提供额外的资本缓冲以进行潜在的资产提升，以及减少频繁进入市场筹集股本的需求。

吉宝数据中心房地产投资信托股价星期四走高6分或3.24%，闭市报1.91元。