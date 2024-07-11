通过区块链干案手法趋复杂 稳定币成不法分子洗钱新工具

不法分子使用区块链洗黑钱的手法愈发复杂，不过越来越多通过中介钱包洗钱的非法资金是采用稳定币（stablecoin），更少采用加密货币龙头老大比特币。

区块链分析平台Chainalysis星期四（7月11日）发布报告，分析不法分子使用区块链洗钱的最新趋势。

洗钱过程一般包括三个阶段：处置、掩藏，以及整合。处置是指非法资金进入金融系统的初始阶段。接着再利用一系列的金融交易，掩藏资金来源。最后是整合，即这些非法资金重新进入合法经济体系。

掩藏非法资金来源的形式有很多种，传统途径是使用多个银行账户和空壳公司洗钱，而通过加密货币洗钱的最常用手法，是使用个人中介钱包（intermediary wallets）。

中介钱包在区块链洗钱过程是要角，通常占交易总值80％以上。

非法资金从个人中介钱包转到兑换平台之后，可转换成法定货币，或其他加密货币。兑换平台包括一般的中心化交易所（centralized exchanges）、去中心化金融服务（DeFi）平台、赌博网站、加密货币混币器（mixer）等。混币器将加密货币交易与其他交易混合，从而消除第三方发现交易源头的可能。

稳定币占所有非法交易大多数

Chainalysis指出，自2019年以来，已有将近1000亿美元（约1350亿新元）的已知非法资金，从中介钱包转到兑换服务平台。最高金额是于2022年被揭发、涉及俄罗斯交易所Garantex的交易，金额高达300亿美元。

报告还说：“越来越多通过中介钱包洗钱的非法资金是稳定币，这和我们的研究发现是一致的，稳定币目前占所有非法交易的大多数。”

Chainalysis认为，使用稳定币洗钱的情况增加，很可能反映过去几年，稳定币使用量总体增长。“毕竟，无论是好人或坏人，通常更愿意将资金存放在价值不会随市场波动而变化的资产中。”

超过50％非法资金流向中心化交易所

犯罪分子可能会将不义之财存放在个人钱包数年之久。但大多数会将加密货币转换为现金，超过50％的非法资金最终都流向中心化交易所。

Chainalysis认为，由于中心化交易所的流动性更高，不法分子可轻易将加密货币转换成法定货币。而且，这些交易所和传统金融服务也有连接。

为遏止不良分子使用加密货币洗钱，各国都出台与加密货币有关的反洗钱、打击恐怖主义融资的法规。

在新加坡运营的加密货币业者，或称为数码支付代币（digital payment token）服务商，会受新加坡金融管理局的付款服务法（Payment Services Act）监管，这法令于2020年1月生效。

不久前，金管局提出修订，进一步扩大管制范畴，授权金管局对数码支付代币服务商，施加与反洗黑钱、打击恐怖主义融资、用户保护和金融稳定相关的要求。