本地股市连续三个交易日收涨 海指升0.44%

新加坡股市连续三个交易日收涨，海峡时报指数星期四（7月11日）上升15.13点或0.44%，收报3475.06点。

亚洲主要股市高奏凯歌，香港、上海、东京、首尔和悉尼分别收涨2.06%、1.06%、0.94、0.81和0.93%。

海指今年来已上涨大约7%，收益率超过5%。

经济师：涨势将持续

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理杨慧诗认为，这股涨势会在今年内持续。她接受《联合早报》访问时说：“美国通货膨胀情况持续，预示着美国利率会维持在高位的时间会延长，新加坡也会受到影响。利率高企，加上我国经济强劲，银行的净利息收入预料会上升。银行股也会吸引寻求稳定派息收入的投资者。”

利率下调，意味着房地产投资信托的贷款利率可能回稳，业绩前景有望改善。

大华继显分析师许建华认为，美元这轮上升周期的涨势似乎快达到顶峰，因为美国联邦储备局预计会从9月或11月开始降息。由于新加坡的银行贷款利率和美国的利率挂钩，新元的涨势也可能快达顶峰。新元走强对房地产投资信托的负面影响也有所消退。

他调高了凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）、城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）和星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust）的每单位派息预测，上调幅度分别为 1%、0.3%和1.8%。

他也同时下调了凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）、丰树物流信托和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）的每单位派息预测，下调幅度分别为1.3%、0.8%和0.4%。

本地股市全天全场交易量12亿9000万股，交易总额13亿2000万元。上升股382只，下跌股220只。

领涨的海指成份股有泰国酿酒（Thai Beverage）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和星狮物流商产信托，分别上升5.44%、4.76%和3.76%，报0.485元、1.32元和0.965元。

下跌股包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、胜科工业（Sembcorp Industries）和丰益国际（Wilmar International），分别收跌1.3%、1.04%和0.64%，报2.28元、4.77元和3.10元。

堡垒矿业EBITDA跌6.3%

在个股消息方面，堡垒矿业（Fortress Minerals）的2025财年第一季息税折摊前盈利（EBITDA）同比下跌6.3%至389万美元（约524万新元），营收滑落26.2%至978万美元。

每股盈利为0.44美分；净资产值为14.26美分，同比增长3.3%。堡垒矿业股价下滑3.7%至0.26元。

和美置地（Ho Bee Land）宣布发行首个绿色债券，总值1亿6000万元，固定票息率为4.35%。这批为期五年的债券将在2029年到期。

发行债券的净收益将用于集团的绿色金融框架下的绿色项目。公司股价收报1.85元，无变动。