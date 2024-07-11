九成本地企业期待柔新经济特区 人员与货物流通是挑战

九成受访新加坡企业对柔佛—新加坡经济特区可能创造的机会充满期待，但在一项调查中，这些企业反映在人才库、跨境人流与货物流动，以及投资流程方面面临一些挑战。
新加坡工商联合总会（SBF）星期四（7月11日）在柔佛—新加坡经济特区（Johor-Singapore Special Economic Zone）联合投资者论坛上发布的报告披露，有93%的受访企业认为柔佛是一个有吸引力的投资地点，其中50%的企业已经在当地运营。然而，近六成受访企业指出，在柔佛寻找科技和技术劳工存在困难，同时也面临吸引新加坡人才到对岸工作的挑战。
针对160家来自各个领域的新加坡企业进行的调查也发现，60%的企业将人手短缺归咎于工作准证问题、58%认为马来西亚的劳动市场存在技术差距，21%认为薪金不匹配是其中一个因素。
由于新马两国政府积极希望商界参与塑造柔新经济特区，新加坡工商联合总会成立柔新经济特区工作小组，以收集见解、反馈和建议，推动经济特区的发展，为两地企业创造双赢局面。
马来西亚驻新加坡最高专员阿兹法在会上发表主旨演讲时说，私人业界的反馈非常重要。“我们可以制定很好的政策，但如果这些政策对私人企业来说不具意义就会对项目无益。”
柔新经济特区工作小组主席张松声在接受《联合早报》的访问时说，新加坡近几年经济发展良好，加上地缘政治关系，有很多公司其实很想到新加坡投资，但由于新加坡土地有限，加上人力资源的问题，在本地运营的费用非常高。
他说，柔佛有土地也有人力资源，运营成本相对比较低，所以两地如果可以结合优势，再加上有两国政府的支持和承诺，经济特区项目会取得成功。
张松声说，企业最关心的问题是人员与货物的流通性，其次是政策的延续性不会因为政权改变而出现180度的转弯。
新加坡制造商总会会长陈展鹏受访时说，投资于特区就会有频密的互动，因此公司人员和货物通关必须极具效率。
此外，陈展鹏也提出，新加坡签署的一些贸易协定，马来西亚未必是其中一员，是否经济特区也能申请在自由贸易协定下享有同样的待遇？
“这么一来，马来西亚的制造商也会被吸引到特区来，提高公司的价值。”
由于报告的总结和建议涉及好几方面，张松声说要解决问题不可能一步到位。他认为，只要有信心，问题可以在一两年内解决。
报告将提交贸工部 以便双边政府进行磋商
他也说，这份报告会提交我国贸工部做为商界的反应，以便双边政府进行磋商。
据悉，经济特区面积达3500平方公里，地点主要在依斯干达、森林城市（Forest City）和边佳兰，但仍未有最后定案。
马来西亚星期三（10日）于吉隆坡也举办一场柔新经济特区的投资论坛，马来西亚经济部长拉菲兹在该论坛上透露，新加坡和马来西亚筹划中的柔新经济特区，预计将在今年9月签署正式协议。