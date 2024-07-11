九成本地企业期待柔新经济特区 人员与货物流通是挑战

九成受访新加坡企业对柔佛—新加坡经济特区可能创造的机会充满期待，但在一项调查中，这些企业反映在人才库、跨境人流与货物流动，以及投资流程方面面临一些挑战。

新加坡工商联合总会（SBF）星期四（7月11日）在柔佛—新加坡经济特区（Johor-Singapore Special Economic Zone）联合投资者论坛上发布的报告披露，有93%的受访企业认为柔佛是一个有吸引力的投资地点，其中50%的企业已经在当地运营。然而，近六成受访企业指出，在柔佛寻找科技和技术劳工存在困难，同时也面临吸引新加坡人才到对岸工作的挑战。

针对160家来自各个领域的新加坡企业进行的调查也发现，60%的企业将人手短缺归咎于工作准证问题、58%认为马来西亚的劳动市场存在技术差距，21%认为薪金不匹配是其中一个因素。

由于新马两国政府积极希望商界参与塑造柔新经济特区，新加坡工商联合总会成立柔新经济特区工作小组，以收集见解、反馈和建议，推动经济特区的发展，为两地企业创造双赢局面。

马来西亚驻新加坡最高专员阿兹法在会上发表主旨演讲时说，私人业界的反馈非常重要。“我们可以制定很好的政策，但如果这些政策对私人企业来说不具意义就会对项目无益。”

柔新经济特区工作小组主席张松声在接受《联合早报》的访问时说，新加坡近几年经济发展良好，加上地缘政治关系，有很多公司其实很想到新加坡投资，但由于新加坡土地有限，加上人力资源的问题，在本地运营的费用非常高。

柔新经济特区工作小组主席张松声在联合投资者论坛上解说本地企业对经济特区看法的调查报告。（新加坡工商联合总会提供）

他说，柔佛有土地也有人力资源，运营成本相对比较低，所以两地如果可以结合优势，再加上有两国政府的支持和承诺，经济特区项目会取得成功。

张松声说，企业最关心的问题是人员与货物的流通性，其次是政策的延续性不会因为政权改变而出现180度的转弯。

新加坡制造商总会会长陈展鹏受访时说，投资于特区就会有频密的互动，因此公司人员和货物通关必须极具效率。

此外，陈展鹏也提出，新加坡签署的一些贸易协定，马来西亚未必是其中一员，是否经济特区也能申请在自由贸易协定下享有同样的待遇？

“这么一来，马来西亚的制造商也会被吸引到特区来，提高公司的价值。”

由于报告的总结和建议涉及好几方面，张松声说要解决问题不可能一步到位。他认为，只要有信心，问题可以在一两年内解决。

报告将提交贸工部 以便双边政府进行磋商

他也说，这份报告会提交我国贸工部做为商界的反应，以便双边政府进行磋商。

据悉，经济特区面积达3500平方公里，地点主要在依斯干达、森林城市（Forest City）和边佳兰，但仍未有最后定案。

马来西亚星期三（10日）于吉隆坡也举办一场柔新经济特区的投资论坛，马来西亚经济部长拉菲兹在该论坛上透露，新加坡和马来西亚筹划中的柔新经济特区，预计将在今年9月签署正式协议。