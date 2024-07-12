报告：ESG基金或比传统基金便宜

最新研究显示，环境、社会和治理（ESG）基金并不一定比非ESG基金“昂贵”，这打破了投资者长期以来认为可持续投资须要支付溢价的观念。

晨星（Morningstar）在最新发布的一份报告中利用资产加权值和简单平均值，比较了欧洲ESG基金与晨星六大最受欢迎传统基金的代表性成本。这六大类别包括全球大盘混合型股、美国大盘混合股、欧洲大盘混合股、全球新兴市场股票、欧洲公司债券和其他债券。

报告显示，在这六个类别中，ESG基金的资产加权代表成本平均为0.83％，而传统基金的资产加权代表成本为0.9％。在10年前，这两项数据分别为1.55％和1.32％。

晨星可持续发展研究主管比奥伊（Hortense Bioy）说：“毫无疑问，市场上ESG策略种类繁多，价格也不尽相同，但我们发现，平均而言，ESG基金价格并不比非ESG基金高。这是因为近年来新产品激增，ESG领域的竞争日益激烈。”

按资产加权值计算，今年第一季度，全球大盘混合股类别中ESG基金的平均代表费用下降至0.56％，10年前为1.48％。

在全球新兴市场股票类别中，ESG基金的平均成本在过去10年下降最为显著，从2014年的2.33％降至今年3月的0.5％。

其他债券类别中的ESG基金费用一向比传统同类基金便宜，是自2014年以来唯一没有大幅下降的类别。

至于欧洲公司债券类别的ESG基金，它自2018年以来也比非ESG基金更便宜，截至今年3月，这类ESG基金的资产加权平均成本为0.38％，传统基金则为0.46％。

ESG基金更名后 多数未增加成本

无论是以资产加权值还是简单平均值来衡量，新推出的主动型ESG基金都比传统型基金便宜。不过，被动型ESG基金的情况则较微妙，若按简单平均值计算，被动型ESG基金往往收取更少费用。若按资产加权值来看，有五个类别的被动型ESG基金费用更高。

这表明，大部分被动资金都流向了最便宜的新基金和股票类别，而这些新基金和股票类别往往是非ESG的普通挂牌基金。

报告同时利用2018年到2023年从传统基金改名而来的1482只ESG基金，研究采用“绿色”名称是否会导致费用增加。

结果显示，无论是按基金数量还是份额计算，大多数重新命名的ESG基金，更名后的代表成本都有所减少或保持不变。例如，在重命名活动达到顶峰的2021年，降低或维持成本的重命名ESG基金占比60％。在2023年，这一比率为67％。