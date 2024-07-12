比达达利桦丽坊 要价8亿元求售

位于比达达利的桦丽坊（The Woodleigh Mall）以邀请买家出价的方式推出市场，要价8亿元。这是业主Cuscaden Peak Investments在过去一年里推出的第三个零售房地产。

根据《商业时报》报道，各持桦丽坊一半股权的Cuscaden Peak Investments和日本鹿岛房地产发展（Kajima Development）正在出售桦丽坊。

这座商场去年才正式开幕，商场共有三层楼，净可出租面积为20万6530平方英尺。若以8亿元成交，售价相等当于每平方英尺3874元。

商场目前已完全租出，租户包括职总平价精品超市（FairPrice Finest）、汉堡王（Burger King）等。

桦丽坊是综合发展项目桦丽居（The Woodleigh Residences）的一部分。原新加坡报业控股和鹿岛房地产在2017年以11亿3200万元标得这个项目所处的政府地段。

若桦丽坊成功售出，市场人士预测，这笔交易的净收益率在3%左右。

业主须出售五成股权给百利宫

他们也认为，若寻得买家，Cuscaden Peak Investments必须在优先承购权（right of first refusal）的协议下，把它持有的五成股权出售给保荐机构百利宫房地产投资信托（Paragon Reit）。可是若收购价会稀释每单位派息，百利宫可能拒绝收购。

Cuscaden Peak Investments持有百利宫房地产投资信托61%的股权。

Cuscaden Peak Investments较早前也出售另外两座商场，其中一座是与联合工程（United Engineers）共同拥有的利达广场（Seletar Mall）。这座商场在今年3月以5亿5000万元出售给长春产业（Allgreen Properties）。 Cuscaden Peak Investments的前身是新加坡报业控股。

百利宫房地产投资信托在6月宣布以7850万元脱售铁道广场（The Rail Mall）。买家据传是拥有建筑公司和合（Woh Hup）集团的杨氏家族。

世邦魏理仕（CBRE）和高纬环球（Cushman & Wakefield）获委任负责销售桦丽坊。有意收购的买家可最迟在7月30日提交意向书。