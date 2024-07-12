第二季经济料增2.9% 经济师上调全年预测

我国制造业在第二季反弹，推动整体经济进一步复苏。经济师普遍看好今年经济前景，不少经济师也上调今年经济增长预测。

贸工部星期五（7月12日）发布的初步预估数据显示，今年第二季新加坡国内生产总值（GDP）同比增长2.9%，延续了上一季3.0%增速，也优于彭博社经济师预测的增长2.7%。

经季节性调整，第二季经济环比增长0.4%，略高于第一季的0.3%。同时，贸工部将第一季预估经济增速由2.7%修正为3%。

就各领域表现，它们都处于扩张状况。其中，制造业同比增长0.5%，扭转了上一季度1.7%的萎缩趋势；建筑业增长由上一季的4.1%扩大为4.3%。

整体服务业增长有所放缓，从第一季的4.3％，到第二季放缓至3.3％。在服务业中，批发与零售贸易以及交通与仓储业由3.9%放缓至2.5%，资讯与通信、金融与保险，以及专业服务业由5.7%放缓至5.6%，住宿与食品、 房地产、行政与支援服务及其他服务业由3%放缓至1.9%。

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣指出，在电子业的带动下，制造业反弹正推动经济复苏，这抵消了服务业的放缓。至于服务业放缓的原因，他们认为是报复性消费和旅游的推动力逐步消退。

考虑到电子业复苏和整体复苏情况，蔡学敏和李顺荣将2024年全年经济增长预测从原来的2.4%上调至3%。

他们还预计，贸工部将在8月底发布第二季完整经济数据时，将官方全年预测范围由当前的1%至3%，上调到2.5%至3.5%。

地缘政治等因素或带来下行风险

星展银行经济师蔡汉廷将全年经济增长预测从2.2%上调至2.7%。他表示，由于制造业和现代服务业反弹，贸易相关服务保持扩张，外部主导行业将继续为我国经济提供支撑。

不过他也提到，地缘政治等因素可能带来下行风险。今年11月的美国总统选举带来重大不确定性，如果特朗普当选，可能会对中国进口商品征收60%关税，对其他国家进口商品征收10%关税，这将对全球贸易和高度依赖贸易的新加坡经济产生负面影响。

渣打银行经济师许添威认为，我国第二季GDP强劲增长，反映出外部需求复苏。与此同时，部分服务业表现说明国内需求可能在减弱。

他说，随着全球货币政策放宽，外部需求改善，经济增长势头回升可能重新引发通货膨胀压力。他认为，金管局将在7月声明中维持政策不变。

“除非经济增长意外下滑，否则金管局不会放宽货币政策。如果核心通胀在未来几个月继续保持在3%左右，新元名义有效汇率（S$NEER）可能保持在中间点上方的1%至1.5%之间。”

金管局料维持温和升值立场

蔡学敏和李顺荣预计，由于经济增长恢复且核心通胀保持顽固，金管局将在今年7月和10月维持当前的温和升值立场。

大华银行副经济师许俊杰则认为，金管局可能在10月实行货币政策正常化。他预计，如果没有进一步的外部冲击，2024年核心通胀平均为3%，2025年在基数效应作用下会降至1.6%。