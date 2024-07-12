我国第二季制造业GDP同比增0.5% 带动全年经济增长

我国第二季制造业国内生产总值（GDP）同比增长0.5%，扭转了上一季度1.7%的萎缩趋势。经济师认为，以电子业为首的制造业复苏，将为全年经济增长带来支持。

贸工部星期五（7月12日）发布的初步预估数据显示，除生物医药制造和精密工程外，所有制造业子领域的产出同比都扩张。环比来看，经季节性调整后环比增长0.6%，上一季环比收缩5.3%。

星展银行经济师蔡汉廷指出，占总制造业产出近一半的电子业，在第一季调整后正加速增长，外部需求持续改善，新订单、新出口订单和积压订单增加，反映了全球科技周期的上升。他预计制造业增长将在下半年逐步恢复。

大华银行副经济师许俊杰则认为，制造业环比复苏仍具挑战性，0.6%的环比增长建立在第一季大幅收缩的基础上，这可能反映了高利率环境下外部需求面临逆风，同时可能由于库存消化，电子产品产出在年初至今复苏缓慢。

贸工部预估数据显示，第二季度建筑业同比增长4.3%，延续上一季4.1%的增速，主要得益于公共部门建筑产出的增长。

服务业增速放缓

服务业方面，整体服务业同比增长从上一季的4.3%降至3.3%，环比由2.2%降至零。

其中，代表现代服务业的资讯与通信、金融与保险以及专业服务业延续强劲势头，同比增长5.6%，环比增长1.4%。批发与零售贸易以及交通与仓储业同比增速放缓至2.5%，环比增长0.7%。住宿与食品、 房地产、行政与支援服务及其他服务业同比增速放缓至1.9%，环比则萎缩0.5%。

蔡汉廷指出，服务业当中，面向外部行业在第二季表现良好，他预计，贸易相关服务将受到全球贸易逐步恢复和新加坡制造业活动的支持，现代服务业也将在金融活动推动下保持增长。

然而，住宿与食品、 房地产、行政与支援服务，以及其他服务业的环比收缩表明内部活动减弱，主要受旅游业回落影响，餐饮活动收缩以及住宿增长放缓。不过，他预计旅游相关活动将受到中国暑期游客和9月F1大奖赛的支持。

华侨银行首席经济师林秀心指出，整体来看，服务业正让位于制造业的复苏。她说，第一季的一系列大型音乐会吸引大量游客并推动了服务业，第二季势头从第一季的高基数中回落。“虽然第三季可能会迎来F1和其他一些备受瞩目的赛事，但第一季的增长热潮预计不会重演。”

另外，关于下半年经济展望，她提到，今年上半年的经济增速达到3.0%，不过，由于去年下半年的比较基础相对较高，下半年的增长势头可能会回落至2%附近。