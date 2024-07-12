资金流入提振本地股市连涨四日 海指闭市上扬0.65%

在市场更坚信美国联邦储备局9月会降息的背景下，本地房地产信托基金（REIT）被看高一线，纷纷在星期五（7月12日）上涨，带动新加坡海峡时报指数连续四个交易日走高，闭市上扬0.65%，或22.72点，收报3497.78点。

美国科技股在隔夜股市出现套利也波及亚太科技股，跌势主要集中在日本、韩国和台湾。日本股市下挫2.45%，跌幅最大，台湾和韩国股市分别跌1.94%和1.19%，深圳股市微跌0.14%。

领涨亚太股市的是香港，闭市上扬2.59%，澳大利亚和上海分别上升0.89%和0.03%。

泰源技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，人民币兑美元上扬，显示资金流向市值被低估的亚太市场。

她说：“香港股市超卖的情况，再加上进入中国市场的门户吸引资金流入，以致香港股市两天来都有良好升势。”

王彬妮也说，由于本地股市中的房地产信托基金从前一个交易日开始就表现强劲，加上银行股还能守住价位，促使海指的表现亮眼。

辉立证券理财顾问童纬强受访问时指出，新加坡股市今年迄今已经上涨超过7%，近期的攀升主要因为吸引了许多外来资金。从中短期来看，本地股市依然以保守的蓝筹股为主要动力。

理财顾问：把手上资金分批 用每月定投方式入场

他说：“目前股价偏高，建议大家在接下来的几个月把手上的资金分批，用每月定投方式入场。”

童纬强认为，降息已是意料中事，因此小幅降息对市场的影响不大。“除非这个月底降息，市场的反应会比较大。”

到目前为止，市场预期9月会减息25个基点的概率是86.4%，王彬妮认为，今年11月有望再减息0.25%。

王彬妮说，海指最近的支持位在3420点，阻力位在3600点。

本地股市全天的交易量17亿5000万股，交易额18亿2000万元。上升股423只，下跌股209只。

海指成份股多数上涨，24只收高，一只持平，五只下跌。

领涨的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），闭市上涨5.51%至1.34元；新翔集团（SATS）上扬5.45%至3.29元，凯德投资（CapitaLand Investment）走高4.85%至2.81元。

星展集团领跌所有成份股，下跌1.17%至37.93元。扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）下滑0.88%至2.26元，新科工程（ST Engineering）跌0.68%至4.38元，新航（SIA）滑落0.28%至7.03元，怡和合发（Jardine C&C）退低0.19%至25.81元。

个股消息方面，城市发展（CDL）中午休市时宣布，通过其新西兰全资子公司签署无条件协议，购买新西兰克赖斯特彻奇（Christchurch，又称基督城）一幅10.1公顷的工业用地，收购价为1710万纽西兰元（约1400万新元）。公司股价闭市上扬1.29%至5.49元。

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）闭市后披露，大士4道1号的资产提升计划（AEI）已获得新加坡建设局（BCA）批出的临时入伙准证（TOP）。提升计划花费约1800万元，低于之前公布的2000万元。信托股价闭市上扬1.52%至0.335元。

康福德高（ComfortDelGro）闭市后发文告说，位于伦敦西部的布伦特福德（Brentford）巴士车库已经开幕。重新建造的车库可以容纳超过100辆巴士，建造费约1900万英镑（约3300万新元）。公司股价闭市上扬0.73%至1.39元。