证券投资者协会会长：散户投资知识水平显著提高

散户投资者的投资知识水平显著提高，越来越多的人在年度股东大会上提出了探究性的问题。同时，面对可能损害少数股东利益的争议性提案，更多小股东开始向大股东提出质疑。

新加坡证券投资者协会（SIAS）会长大卫·杰乐（David Gerald）在星期五（7月12日）举行的25周年会员之夜讲话时，作出上述表示。

他相信，散户投资者的投资知识水平已经显著提高。证投会将继续努力为投资者提供必要的金融知识，让他们做出明智的财务决策并进行明智的投资。

杰乐回顾了证投会自1999年成立以来的历程，并表示证投会的使命是提高小投资者的金融知识水平，帮助他们做出明智、知情的决策，从而实现良好的财务健康状况。

他说，证投会的重要举措之一是“三问”，即根据公司年报提出围绕财务、战略和企业治理的问题。这些问题会在公司举行常年股东大会的前几周发布在网上，并发送给相关公司，希望让出席及未出席大会的股东了解公司面临的紧迫问题。其主要目的是帮助股东与董事会进行有意义的互动，并寻求相关的问责。

此外，证投会也开始提出“第四问”，针对股价持续低于账面价值的公司，询问它们将采取哪些措施来缩小估值差距。

杰乐表示，证投会经常干预那些私有化及退市要约，特别是当这些要约的价格被认为过低或与资产及账面价值相比折扣过大时。

他说，证投会还举办了数百次集体会议（townhall），让股东在公司提出影响少数群体的复杂交易时，与管理层直接会面。在这些会议中，股东可以提出问题并立即得到答复，从而消除他们的疑虑。

此外，证投会还多次举办实体和线上“企业连接”会议，以提高对知名度较低公司的认识。

证投会鼓励家庭 适当且有纪律投资增长财富

杰乐希望证投会能够鼓励家庭通过适当且有纪律的投资来增长财富。

“许多家庭将资金存放在银行定存，虽然这为他们带来保障，但从长远来看，他们的储蓄所赚取的微薄利息将被通胀侵蚀。”