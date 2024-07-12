华侨已持大东方93.52％股权 仍未达强制收购门槛

收购要约已经截止。华侨持有大东方90％以上股份，还未接受要约的股东，有权根据公司法第215（3）条，要求华侨按收购价，收购他们的持股。

华侨银行（OCBC）向大东方控股提出的收购要约已经截止，但没有达到强制收购门槛，尚未接受要约的股东可要求华侨按收购价收购。

华侨银行星期五（7月12日）闭市后披露，截至当天下午5时30分，它与一致行动方已拥有、控制、收购或同意收购的股份一共4亿4265万股，或占总股数的93.52％。

大东方公众持股低于10％将停牌

这项收购要约已经截止。由于华侨已持有大东方90％以上股份，还未接受要约的股东，有权根据公司法第215（3）条，要求华侨按收购价，收购他们的持股。

华侨将于7月24日或之前，向尚未接受收购要约的股东寄送一份通知（Notice to Non-Assenting Shareholders）。股东可以在三个月内决定，是否要求华侨按收购价，收购他们的持股。

大东方的公众持股已经低于10％，收购要约截止后，大东方将停牌。

华侨在5月10日宣布对大东方提出现金每股25.60元的自愿无条件收购要约，收购尚未持有的所有大东方股票。当时华侨已持有大东方88.44％股权。

直至收购要约截止，华侨持有大东方93.52％股权，并没有达到第一道门槛，即成功收购尚未持有股票的75％，或持有大东方至少97.17％股权。

在这样的情况下，新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）可以要求大东方恢复至少10％的公众持股。然而，华侨在提出收购要约时，已经表示无意这么做。

须至少持98.87％大东方股权 才可达强制收购门槛

无法闯过第一道关卡，华侨也没有达到强制收购（compulsory acquisition）大东方的阶段，即成功收购其余股权的90％，或持有大东方股权至少98.87％。

大东方委托的独立财务顾问安永（EY）认为，华侨提出的要约价“虽不公平，但仍属合理”。华侨也强调，每股25.60元要约价是最终决定。

大东方星期五闭市报25.8元，涨17分或0.66％。