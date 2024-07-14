施罗德：亚股前景差异大 投资者应保持谨慎

尽管亚洲股市今年持续稳步回暖，股权估值接近长期平均值，但各地区和领域发展差异较大，投资者应保持谨慎。

英国资产管理公司施罗德（Schroders）日前发表文告指出，在众多亚洲股市当中，印度和台湾等在去年表现突出的市场，股权交易预期升高，企业溢价明显高于历史平均值，但香港和中国大陆的倍数指标则依然接近历史最低。

施罗德认为，亚洲股权的增长基本上需要几个因素，包括更稳定的宏观经济条件、更鸽派的美国联邦储备局政策、更稳定的中美关系，以及更乐观的中国经济周期前景。

这些因素对吸引海外投资者重回亚洲区域至关重要。尽管这些方面的前景并不明朗，施罗德认为，它们将会在未来12个月至18个月内朝对亚洲股权较有利的方向发展。

东南亚银行股得益于高利率

施罗德说，亚细安经济在冠病疫情过后稳步恢复，且预计将在出行和旅游蓬勃发展的过程中继续受益。

尽管亚细安整体经济去年表现强劲，但对其股权市场提供的价值并不清晰，而亚细安的股指表现受大型银行股影响的程度也较深。

施罗德认为，较高的利率迄今为大部分亚细安市场带来实际利益，包括提升企业利润率和股本回报率，以及支撑更高的股息收益。随着全球利率周期在近几个月内大概率“换挡”，即美联储开启降息，这些势头大概会消散，减缓相关领域的增长动力。

中国大陆和香港仍存在投资机会

至于香港和中国大陆的股市，虽然其主要宏观经济指标疲软，且当地的房地产市场面临严峻挑战，施罗德认为市场预期其实有些过度消极，而管理更佳、拥有更强品牌的中国大陆和香港市场企业依然能够实现增长。

香港和中国大陆股市最近反弹，但依然接近疫情时期的低水平，而彼时多数企业的营收前景不确定性更大。

施罗德认为，尽管香港和中国大陆股市的企业股价表现和运营基本面不对称，且全球投资者对该地区的期待较低，但特定领域中仍存在具有吸引力的投资机会。

譬如，中国大陆的出行和娱乐相关产业的运营表现较强。其反弹和营收表现基本达到、甚至超过2023年的初始预期。

施罗德也认为，中国整体经济可能增长乏力，但除了房地产领域之外，并没有陷入下行螺旋。