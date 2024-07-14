报告：全球航运费飙升 新加坡集装箱价格涨幅仍算适中

受胡塞武装袭击影响，全球航运费飙升已有一段时日。新加坡集装箱价格自去年10月以来，已大涨31％。不过，相对世界其他市场，新加坡的涨幅仍算适中，而今年5月至6月的7％涨幅也相对温和。

货柜追踪平台Container xChange近期一份报告显示，去年10月以来，亚洲、中东和印度次大陆地区的集装箱价格都大涨。

中国大陆去年10月至今年6月的集装箱价格上涨78％，涨幅最大，其次是香港（77％）、西班牙（42％）、乌兹别克斯坦（40％）和泰国（35％）。

目前，中国大陆和香港是全球集装箱平均价格最高的地方，分别为3600美元（约4833新元）和3124美元。

今年5月和6月，全球集装箱平均价格继续攀升。其中，香港和越南的环比涨幅最大，6月份涨35％，接着是中国大陆（27％）、俄罗斯（24％）、台湾（23％）和马来西亚（23％）。

Container xChange联合创始人兼首席执行官罗洛夫斯（Christian Roeloffs）说：“进入7月份，持续受到地缘政治紧张局势和供应链中断的影响，运费、集装箱价格和租赁价格持续上涨。”

罗洛夫斯指出，船只在好望角附近改道，以及由此造成的主要港口拥堵，引发了一场完美风暴。大部分原本应该在第三季度才下单的美国和欧洲的进口商，在上半年提前下单，造成明显的供需失衡。

罗洛夫斯说：“虽然我们可能会在7月份看到一个高峰，然后港口拥堵缓解和需求减少，运费下降，但中东持续不断的冲突和潜在的新干扰，如劳工罢工，可能会延长这些挑战。”

红海危机也造成新加坡港口拥堵，新加坡港务集团（PSA Singapore）日前发文告披露，最近几周货船在新加坡港口的平均等候时间，已缩短至两天或更短。

新加坡是全球最大转运港口，港口拥堵问题已折腾好几个月，6月初有报道说，船只等待入港时间长达两天至七天。

下半年市场大程度取决于消费需求复苏

Container xChange集装箱价格情绪指数（xCPSI）今年上半年创新高，并且一直保持在高位，这显示业界强烈预期下半年的集装箱价格维持上涨。

Container xChange认为，下半年的市场，很大程度上取决于消费需求的复苏。其他影响因素还包括地缘政治风险，和潜在的劳工罢工。

Container xChange预测，胡塞武装袭击仍将继续，并影响供应链，短时间难以解决，加剧市场不确定性。

此外，美国东部和海湾港口劳工骚乱，仍是一个重大潜在干扰因素，下半年可能暴发，进一步影响供应链。

“然而，如果目前的市场状况持续下去，没发生重大变化，我们估计，集装箱价格将下降，并刺激买方的活动上升。买方目前正在等待价格下滑，才恢复交易和租赁活动。”

根据国际航运业研究机构Alphaliner数据，去年6月1日至今年6月1日，全球集装箱船队扩增10.6％。Container xChange认为，更多船队进入市场，将有助缓解部分价格压力，稳定市场并促进交易活动。