降息预期与潜在闲置资金流动 全球股市中期可保乐观

新加坡股市上星期全周起2.6%，以3497.78点结束上周交易。海指亮眼的表现，促使今年的海峡时报指数迄今增长7.95%，总回报率达10.90%，且在7月初扭转了上半年机构投资资金净流出的三分之一以上。

分析师认为，美国通货膨胀压力有缓解迹象，增强市场对今年9月美国联邦储备局降息的信心。只要美国的经济与企业盈利继续表现良好，加上大笔闲置资金准备趁低吸购，全球市场中期可见更多上涨空间。

华侨银行投资策略常务董事华素梅农（Vasu Menon）说，如果撇除住房价格，美国的核心消费者价格指数应该是1.8%，低于美联储2%的目标，相对5月的1.9%也有所下降，对比今年第一季的2.4%，跌幅更显著。

他说：“随着最新的消费者价格指数数据出炉，市场现在预期美联储今年减息两次，第一次在9月。比起三个月前，美联储基金期货市场也认为，未来三年会有更大幅降息。”

华素梅农指出，目前美国货币市场基金有6万亿美元（约8万亿新元）闲置资金，只要美联储减息，投资者会从货币基金市场撤资，转而投放在股票和企业债券市场，以换取更高的回报率。 他认为，这笔流动资金不容小觑，并能为投资者在中期提供保持乐观的理由。

“投资者不应该因市场短期动荡而却步，未来两三年有充分理由，对市场前景抱有希望。”

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时说：“海指终于突破3350点的技术阻力水平。三家新加坡银行的升势促使海指触及3504点的高位，当中，星展银行更是领先其他两家银行，1月至今已上涨了25%。”

他也说，海指有望缓步攀升至3535点之后巩固，然后再上升到3600点的水平。 饱受卖压的蓝筹股如胜科工业（Sembcorp Industries），吉宝公司（Keppel Ltd）和丰益国际（Wilmar International）将会为海指攀升提供助力。

特朗普遇袭 料对亚太股市影响小

美国总统候选人特朗普美国当地时间星期六（7月13日）在竞选集会上被枪击中右耳，李经伟认为，由于特朗普无大碍，星期一股市开市或许有些微反应，但不会持久，预计对亚太股市的影响不会太大。

个股消息方面，辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust，简称FHT）星期六宣布几项关联交易。这包括星狮地产（Frasers Property）间接全资子公司PI Hotel重新签署租用FHT旗下伦敦的宜必思尚品酒店（Ibis Styles）以及New Park International Hotel的10年主租约。

另外，辉盛国际信托也与星狮地产间接全资子公司K.K. Shinkobe Holding就日本神户ANA Crowne Plaza Kobe的酒店部分，签署新的五年主租约，同时签署新企业担保。信托股价星期五闭市上扬2.38%至0.43元。

英康保险（Income Insurance）披露，与安联保险集团（Allianz）就英康保险的股份交易的磋商仍在进行中。英康保险重申，不保证交易会实现，也不保证能达成任何最终协议或有约束力的协议。