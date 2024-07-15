特朗普胜选呼声高涨 比特币闻声上扬2.7％

美国总统候选人特朗普周末遇袭后，全球市场预测他赢得美国总统大选概率大增，全天候交易的比特币最先反应，价格在一天内一度攀升超过2.7%，突破6万美元（约8万新元）大关。

有市场观察人士预测，星期一（7月15日）市场开盘时，交易员最初可能会涌入避险资产，并重新评估与总统选情相关的交易，但整体对股市影响可能不大。主要原因是，美国现任总统拜登的竞选表现，已公认比特朗普差，投资者也将这个因素部分反映在股价上。

ATFX Global Markets的首席市场分析师泰达尔（Nick Twidale）预测，早盘将出现一些避险性的资金流动，黄金可能会试探新高，美元或被买入，资金也可能流入美国国债等。

此外，市场预计也将把焦点转向一些最受特朗普政策影响的股票，包括能源企业、信用卡公司，以及健康保险企业的股票。

比特币突涨 跟特朗普胜算预测上升有关

根据Polymarket最新资料，特朗普在美国时间星期六（13日）遇袭后，获选为美国总统的概率已升至70%。

由于特朗普亲加密货币，比特币在特朗普遇袭后的第一时间应声上扬超过2.7%，最高一度达到6万零352美元。不过，比特币随后滑落，截至新加坡时间星期天（14日）晚上9时，已回落至6万美元以下，报5万9756美元，全天涨0.70%。

至于星期一亚太股市开盘，分析师普遍认为，特朗普不是美国现任总统，事件也没有造成他生命危险，因此影响料不大。

泰源技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，投资者星期一开市时可能会出现反射反应（knee-jerk reaction），导致股市下滑，但影响不大。

“更重要的是，海指位于3500点阻力位，这比特朗普遇袭更重要，因为他还不是总统。”

辉立证券首席股票经纪谭莹莹受访时也提出类似看法。她认为，特朗普不是现任美国总统，加上枪击事件没有对他造成严重后果，对新加坡股市的影响不会持久。

分析：油价值得留意

不过，她个人认为，从政治层面考量，油价或许值得留意。

她说：“在位总统拜登倾向支持乌克兰，为其提供武器，特朗普则比较亲俄罗斯，如果特朗普上台，政策是否会改变？加上以哈冲突持续，油价会受到直接影响。金价方面主要还是因为中国和俄罗斯等央行在买入黄金储备带动金价上涨，与美国总统选举的关系不大。”

市场预期美国市场有很大概率会出现大波动，如特朗普在上个月的总统辩论后胜算看涨后，促使美元和国债收益率攀升一样。

关注美元美债 金融和能源业

分析师认为，如果特朗普重回白宫，他会放松监管，对气候变化政策也会采取松弛立场，以及维持国内低税率，甚至进一步减税，这可能会加剧美国财政预算赤字上升，预计也会促使美元走强。

另一方面，特朗普也可能增加进口关税，引发更多国际贸易摩擦，并推高通货膨胀率。有鉴如此，市场观察者指出，对关税敏感的人民币也被密切关注。

S Cube Capital首席投资官米什尔（Hemant Mishr）说：“（事件）大大提高特朗普获胜的概率，并将在未来几个月促使美国债券的收益率曲线变陡。我会选择高增长、高通胀方面的交易，如金融和能源业预计将表现良好，亚洲货币则不利。”