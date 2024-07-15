今年上半年店屋市场继续走软 全年交易量少于85单位

新加坡的店屋市场自2023年下半年开始走软，今年首六个月只有36间店屋交易，总交易金额3亿多元，远低于2021年市场高峰期的18亿元。

不过，市场人士认为，尽管店屋的交易值呈下跌趋势，有限的供应促使店屋的价格保持韧性，交易量也有望在降息之后回升。

ERA产业星期五（7月12日）发布的最新报告说，去年上半年共有77间店屋转售，交易金额为7亿2200万元，相比之下，今年上半年店屋的交易量和交易金额分别下跌了53.3%和52.7%。这与2021年高峰期的情况有天壤之别，当年全年共有245间店屋转手，交易额高达18亿4400万元。

价格被30亿洗钱案有关买家推高 造成市场泡沫

ERA资本市场和投资销售董事总经理陈添裕认为，在去年市场放缓之前，店屋的价格被30亿洗钱案有关联的买家推高，造成市场出现泡沫。这些买家以高于正常价格购买店屋，因此在他们离场后，交易量出现放缓。

此外，他也表示，如果银行将更多在洗钱案中查获的店屋以较低要价推出市场售卖，市场可能会出现价格调整，具体调整幅度将取决于最终成交价。

目前，大多数店屋卖家并非处于困境，也没有急于出售，因此他们多以过去的高价作为参考标准。

陈添裕说：“买家目前选择观望，等待店屋价格缓和后再进场，以增加未来资本增值的潜力。高利率导致减少收益，这也促使买家选择观望等待时机。买卖双方在价格预期上无法达成一致，导致交易停滞不前。”

上半年售出36个店屋单位 31个属于长期地契店屋

由于永久地契与999年地契店屋相对稀有，加上不会面对租期减退（lease decay）的问题，这类房地产能在长期保留价值。因此，今年上半年售出的36个店屋单位中，有31个是属于这类长期地契店屋。

ERA的数据也显示，尽管交易量减少，但今年上半年永久地契店屋的价格同比增长2%，99年地契店屋的价格则下挫76.7%。此外，价值在500万元以下的转售店屋占36.1%，1000万元或以上的交易则占25%。

今年上半年转售的店屋多数位于中央区，共有33间。第八区的店屋（小印度）占今年上半年销售量的一半，共有18间店屋易主。

上半年最大宗的店屋交易是百利宫房地产投资信托（Paragon REIT）出售的铁道商场（The Rail Mall），这处店屋总面积为10万5563平方英尺，于6月以7850万元的价格售给了一名私人投资者。

陈添裕认为，无需缴付额外买方印花税（ABSD）的店屋会继续受到投资者和机构资金的青睐，外国人买家也不受限制，如果利率下调就有助店屋交易量回升。他预计，今年下半年店屋的交易量会是40个至50个单位，全年的交易额在8亿元至9亿元之间，交易量则为75个至85个单位。