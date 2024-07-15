本地五大酒店信托平均派息收益率达7.6％

在全球旅游业复苏及商务旅行和会议、会展与奖励旅游（MICE）、体育赛事和演唱会等活动的强劲需求推动下，新加坡大部分酒店信托的客房平均收入增加，当中活跃交易的五个酒店信托平均派息收益率为7.6%，在七个信托领域排名第二。

根据新加坡交易所研究部（SGX Research）星期一（7月15日）发布的报告，本地五个活跃酒店信托中，亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）派息收益率最高，为12.3%；辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）最低，为5.5%。就市账率方面，凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）最高，为0.77倍；亚腾美国酒店信托最低，为0.39倍。

报告也指出，除远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）和亚腾美国酒店信托，其余三个信托在国际市场有广泛业务布局。

凯德雅诗阁信托今年第一季度总毛利同比增长15%，在不同主要市场的可出租单位收入（RevPAU）也均增长。其中日本市场增幅最高，为31%。

远东酒店信托客房平均收入在第一季度增长6.7%，但由于季度初几个长期住宿合同到期，服务公寓组合缩小，可出租单位收入因而下降1.5%。

城市发展酒店信托（CDL Hospitality Trust）在不同市场的第一季度客房平均收入均增长，主要因为入住率增加。即便受到地缘政治不确定性的影响，该信托对本地市场前景依然保持乐观，认为中国游客增加有助提振酒店需求。

辉盛国际信托在酒店组合表现小幅改善下，总收入同比增长1.7%。然而，融资成本增加造成信托的每合订证券派息（distribution per stapled security）下降13.7%。

亚腾美国酒店信托第一季度总营运盈利和净房地产收入利润率分别小幅提高至29.5%和17.8%。在该季度，四个项目进行资产提升计划，导致入住率下降2.2个百分点至59.5%。不过报告说，这些项目接下来处于推动收入和盈利增长的更好优势。