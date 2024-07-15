报告：新柔地铁通车或冲击我国零售业 料每年流失15亿至21亿元

正如火如荼兴建中的新柔地铁系统可能对我国零售业带来冲击，尤其是餐饮和服务业。预计本地商家未来可能流失的生意每年将介于15亿元至21亿元，相当于去年全年零售销售额的3%至4%。

根据星展集团研究的一份最新报告，新柔地铁系统预计在2026年底通车时，将新加坡和新山之间的通勤时间，从目前超过一个小时缩短至15分钟至30分钟，这将成为“局面改变者”（game-changer）。

与此同时，兀兰关卡的容量届时将增加35%，这意味着我国的出境旅行需求预计会进一步增加。

报告说：“新山的餐饮和服务消费比本地低了多达50%，我们预计，我国在中期可能流失15亿元至21亿元，相当于本地去年零售消费额的3%至4%。”

分析师是假设每人平均一天在马来西亚消费100元至141元，以及新柔地铁通车后，从我国到新山的旅客每天预计增加4万人，从而得出上述我国可能流失的零售销售额。

报告指出，本地餐饮和服务业将面对较大的“替代效应”（substitution effect），也就是商品价格变化对另一样商品的需求带来的影响。这是因为新元兑令吉汇率强劲，使得新加坡人到马来西亚消费时更加划算。

不过，本地超市贸易应该较具韧性，因为扛重物越堤不方便，而这方面省下来的钱并不高。

根据分析师实地考察新山的零售情况，在众多零售贸易业中，新加坡和新山之间的美容与健康产品价格差异颇大，相差40%。服务和娱乐价格也相差50%。

自2019年1月 新元兑令吉汇率升逾17%

新元兑令吉汇率节节攀高，自2019年1月开始已上升超过17%，当年的兑换率是1新元兑换3.03令吉，如今已升至1新元兑换3.47令吉。

马来西亚旅游局的数据显示，新加坡人和文莱人是马来西亚最大的购物客。在2018年至2019年，新加坡人在马来西亚购物占整体消费的比率为43%；文莱人在这方面的比率为51%。

2010年，新加坡和马来西亚领导人在非正式峰会上，敲定两国合作建设新柔地铁。预计新柔地铁将在2026年启用，进一步分流长堤的交通流量。

辉立证券研究高级投资分析师陈润雄接受《联合早报》访问时同样认为，新柔地铁启动可能给本地零售业带来负面影响。

他说：“如果令吉兑新元持续贬值，本地零售业届时可能受到冲击。尽管可能会有更多马来西亚人到新加坡旅行，但对我国经济的影响应该不会太大，因为新加坡的生活费比较高、新元表现强劲，马来西亚人不太可能在这里大量消费。”

联昌银行新加坡商业及交易银行业务主管陈伟川则较为乐观。他认为，新柔地铁将为新山和新加坡带来长期经济好处，尤其是人力资本流动更通畅和经济产出改善，可让本地零售中小企业从中受惠。