上周大涨后横盘整理 海指微涨2.11点

新加坡股市上周大涨后，本周第一个交易日横盘整理。新加坡海峡时报指数星期一（7月15日）微涨2.11点或0.06%，闭市报3499.89点。

亚太其他开盘的股市涨跌不一。悉尼上涨0.73%，涨幅居首；吉隆坡、首尔和上海也均上涨，涨幅介于0.09%至0.66%；台湾、深圳和香港则全部下滑，跌幅介于0.16%至1.52%。

辉立证券投资组合经理韩巍博士在接受《联合早报》访问时说，新加坡股市在上周大幅上涨后，本周第一个交易日的上涨趋势遇到阻力，不排除指数会在短期回调。

他还说，本周是各国公布关键政策的一周，除美国联邦储备局主席鲍威尔星期一的发言外，还有中国的第二十届三中全会以及欧洲央行的货币政策。这都将是影响股市走势的重要因素。此外，投资者也需关注美国公司的业绩报告。

分析：预计美国降息 推动科技工业信托上涨

中国银河国际证券市场策略师蔡伟仁也认为，海指目前已超买，但不会出现大幅调整。美国有望9月降息的利好，可能会继续推动房地产投资信托短期上涨。其中，科技和工业类信托较受看好。

不过，他也提醒投资者说，鲍威尔应继续对降息预期表示谨慎，何时确定降息仍有待观察。

新加坡股市全场成交量12亿8000万股，总成交额10亿5000万元。上升股289只，下跌股310只。

成份股方面，10只上涨，15只下跌，五只持平。

涨幅最大的是新电信（Singtel）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），前者起2.03％，收报3.01元；后者起1.77％，收报2.3元。

跌幅最大的是凯德投资（CapitaLand Investment）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），分别滑落1.78％和1.42％，收报2.76元和2.09元。

个股消息方面，新航（SIA）发布的6月运营报告显示，在学校假期和夏季旅游支持下，集团客运量同比增长了7.2%，客运运力增加11%。整体载客率为87.4%，其中新加坡航空和酷航分别为87.1%和88.7%。两者当月载客近320万人次，同比增长9.7%。

货运方面，受电商需求拉动以及海运中断和港口拥挤等因素影响，货运量同比增长24.9%。货运运载率达到58%，比去年同期高出6.4个百分点。新航股价闭市涨0.43%，报7.06元。

扬子江船业闭市后宣布，集团已与中国江苏省靖江市地方政府签订框架协议，将收购当地经济技术开发区约1300亩土地的使用权，来建立一个新的清洁能源船舶制造基地。集团计划在未来两年内投资约30亿元人民币（约5亿5000万新元）来完成这个项目。

新电信星期天（14日）发布文告说，泰国最高法院裁定新电信的泰国联号公司Advanced Info Service无需支付163亿泰铢（6亿零210万新元）给泰国国家电信公司（National Telecom）。

凯德投资发行第二批与可持续发展挂钩的熊猫债券（sustainability-linked panda bond） ，筹得10亿元人民币（约1亿8600万新元）。公司通过发行熊猫债券筹得的资金因此共达到20亿元人民币。这批年票息率为2.8%的三年期债券，获得2.64倍的超额认购。

泛联集团（Pan-United）宣布，黄美美卸下集团总裁职务，出任集团董事会执行主席。罗嘉逊将接任集团总裁一职，并卸下集团首席运营官职务。泛联集团股价跌1.85%，报0.53元。