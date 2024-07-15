今年上半年新私宅销出1916个单位 创有记录以来半年最低

新加坡今年上半年的新私宅销量大幅减少，仅售1916个单位，创下有记录以来的半年最低。这跟上半年推出的新私宅数量创新低，只有1938个单位不无关系。

不过，面积较大和外国人购买的单位数量在6月份有所增加。分析师普遍认为，下半年会有更多新项目推出，预料会为本地楼市注入更多活力。

市区重建局星期一（7月15日）发布的最新每月销售数据显示，不包括执行共管公寓（EC）在内，发展商在6月共售出228个新私宅单位，比5月略增2.2%。不过6月新推出的单位仅118个，较5月的238个单位少了超过一半。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清说，今年上半年新私宅销量为1916个，较去年同期少了43.4%，而跟2022年上半年的4222个单位相比，更是显著减少。

这也是自2000年市建局记录以来的最低半年销量，比2008年下半年全球金融危机爆发时期还低，当时发展商售出1977个单位。

孙燕清告诉《联合早报》说，上半年私宅销量创新低，与推出单位数量创新低有关。“上一次推出单位数量最少的一次是在2004年上半年，当时推出的新单位共2080个。”

莱坊研究部主管郑卫铭说，楼市整个第二季都处于淡季，由于市场上未售出单位的选择增加，买家变得更有选择性，也显得更克制。“在买家持观望态度，迟迟不愿出手购房的背景下，能够刺激买气的瞩目新盘又迟迟未推出。预料利率下调之前，私宅销量会持续低迷。”

以地区分布来看，6月的销售量仍然以中央区以外（OCR）的大众化私宅为主，占总销量57.9%，其他中央区（RCR）占31.1%，核心中央区（CCR）只占11%。

更多较大面积单位售出

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德观察到，6月有更多较大面积的单位售出，面积达100平方公尺（约1076平方英尺）及以上的单位共售出104个，比5月的81个单位来得多。

李思德说：“由于有更多较大面积单位成交，价格介于250万元至500万元以下的单位占比，从5月的26.4%上升至36.3%。”

此外，外国人购买的新私宅数量环比增加超过一倍，达到11个单位，当中八个位于核心中央区，三个位于其他中央区。

由于7月初水岸华庭（Sora）已开卖，加上位于弗洛拉通道（Flora Drive）的Kassia也于本周末开卖，分析师普遍预测，7月的私宅销量会比6月来得好。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣却认为，今年10月会有14个预购组屋项目推出，这些组屋将对大众化私宅起着竞争作用。此外，由于碰到农历七月“鬼节”和年底学校假期，下半年会继续是楼市淡季，预计多数的新项目明年才会推出。

他说：“今年的新私宅销量预计介于4500个单位至6000个单位，会是2008年以来最低的全年销量。”

郑卫铭也预计今年私宅销量会下跌，不过鉴于土地和建筑成本高涨，全年私宅价格仍会增长3%至5%。