特朗普遭枪击增波动因素 亚洲股市涨跌不一

美国共和党总统候选特朗普周末遭遇枪击暗杀不遂的消息，成为亚洲市场短期波动的因素，各地股市星期一涨跌不一。

香港股市下跌1.52％，新加坡股市横摆作收，其余各地股市涨跌不一。东京股市星期一假期休市。

在外汇市场，美元汇率基本上涨，欧元和英镑兑美元汇率一度跌0.2％和0.13％，至1欧元兑1.0888美元和1英镑兑1.2973美元。美元兑新元汇率一度涨0.18％，至1美元兑1.3433新元。

资深股票经纪冯施钧星期一（7月15日）接受《联合早报》访问时表示，美国政局未见明朗之际，特朗普遭遇枪击后，已上涨了两周的新加坡海峡时报指数得到了很好的理由进行回调。

不过，市场的减息展望日益乐观，美国股指期货取得小幅上涨，限制海指的下跌。

新加坡凯基证券（KGI Securities）研究部主任陈广治受访时表示，亚洲市场更多受到美元汇率下跌而非枪击新闻的影响。

反映美元兑主要货币汇率走势的美元指数，近来节节下滑，从6月26日的106.05以上，累计下跌1.8％至星期一傍晚时的104.09。

枪击新闻对美欧市场影响较大

陈广治指出，美国和欧洲市场受枪击新闻影响比本地市场更大，新加坡只是跟随海外市场走势。特朗普支持率上升，将让美国医疗、金融和工业等领域受益。

他说：“香港市场受中国国内政策和消息影响较大。中国将于本周召开三中全会，讨论经济改革和发展计划。投资者担心，即将出台的政策可能令市场失望。”

华侨银行投资策略常务董事华素梅农（Vasu Menon）星期一发布的报告说：“同情票可能会增加特朗普获胜的概率，因为现在，更多他的支持者可能会觉得有必要在11月到投票站投票给他。”

尽管地缘政治可能导致短期市场波动，他认为，经济和盈利基本面以及流动性可能更为重要，这些因素仍然有利于中期投资前景。

瑞穗银行（Mizuho Bank）驻新加坡经济主管维拉丹（Vishnu Varathan）说：“如果美国进入特朗普2.0时代，美元可能会获得支持，甚至走强。”