淡马锡加速押注印度 今后三年将投资100亿美元

（新加坡路透电）淡马锡打算今后三年可投资高达100亿美元（134亿新元）于印度，投资领域涵盖金融服务和医疗保健等。

路透社星期一（7月15日）报道引述淡马锡印度区执行总经理莫涵（Mohit Bhandari）受访时，透露上述信息。

随着淡马锡对投资中国转为谨慎，它正在倾向于投资印度。

印度经济正在快速增长，它的股市目前接近历史新高，首次公开售股与并购交易蓬勃兴旺。

中国投资表现不佳

莫涵说，印度目前占淡马锡全球投资的7％，淡马锡打算进一步提高印度投资比重。

莫涵在孟买办事处受访时说：“我们对印度的长期前景持乐观态度。”

他说：“我们意识到当前中国存在的经济和地缘政治紧张局势，并将相应地调整我们的投资组合。”

淡马锡上周表示，在美国和印度的投资收益有助于缓解中国投资表现不佳的影响。淡马锡还表示，在贸易紧张局势下，它对中国投资采取了谨慎态度。

淡马锡约22％的投资在美国，19％的投资在中国。在上个财年，它在美洲的投资10年来首次超过中国。

在截至3月31日的财年里，淡马锡于印度作出的投资达30亿美元，这是迄今为止它在印度最大的年度投资额。

或增聘印度专业人士

莫涵还表示，随着投资组合的增长，淡马锡将考虑在印度招聘更多投资专业人士，但他拒绝透露具体细节。它目前在印度已聘用20名投资专业人士。

淡马锡目前在印度的投资，包括对HDFC银行、即将上市的电动滑板车制造商Ola Electric和马尼帕尔医院（Manipal Hospitals）的投资。

2023年4月，淡马锡斥资20亿美元将它在马尼帕尔的股份从18％提高至59％，这是印度有史以来最大的医院行业交易。过后，它将少部分马尼帕尔股权出售给Novo Nordisk的母公司Novo Holdings和阿布扎比的主权投资者穆巴达拉（Mubadala）。

印度医院连锁店和医疗保健集团正在吸引越来越多外国投资者的兴趣，因为许多公司向较小的城市扩张，而公立医院仍然负担过重，对私人医疗的需求正在上升。

莫涵表示，淡马锡将继续在医疗保健领域寻找更多投资机会，因为它认为印度这个行业将有长达数十年的增长前景。