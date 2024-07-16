报告：本地居民对通胀预期 呈现不均衡下降且产生分歧

受全球央行减息政策影响，及全球经济和政策环境的高度不确定，新加坡居民对接下来一年的整体通货膨胀预测呈现不均衡下降，且对通胀情况产生分歧。

星展集团（DBS）与新加坡管理大学沈基文金融经济学研究所（SKBI）联合编制的新加坡通胀预测指数（SInDEx）报告显示，本地居民对整体通胀预测从3月调查的4.0%，在6月下降至3.8%。

这项调查访问约500人，以反映本地家庭对未来一年整体通胀率的预测。消费者的总体通胀预期依然保持缓慢下降的趋势，但第二季通胀率预测仍高于指数自2011年第三季创立以来的平均值3.4%。

不包括住宿和私人交通，本地居民对未来一年核心通胀率预测从今年3月的5%，下跌至6月的4%。但是，尽管通胀预期和生活成本压力普遍下降，受访者依然预计接下来12个月的整体开支会略增。

薪金方面，根据6月的调查，约8.9%的受访者预计未来一年的减薪幅度将超过5%，比3月的7.8%略高。薪金涨幅中位数预测保持不变，介于1%至5%。

星展集团首席经济师贝格（Taimur Baig）说：“在紧缩货币政策和有利供应情况相结合的情况下，过去一年中的整体与核心通胀显著减低，人们的预期也相应调整。我们对这些有利事态发展表示欢迎，因为它们有助于缓解居民近年来在生活成本方面所面临的困难。”

另一方面，调查报告显示，受访者对未来一年的通胀情况持不同意见。约45.2%认为通胀情况在未来一年的中期降低，同时45.4%认为通胀率将上升。

这表明全球经济、政策环境的高度不确定性和未来一年内冲突仍将持续，导致消费者的认知偏差和意见分歧。

受访者认为央行政策是影响通胀走势主因

认为通胀情况将降低的受访者，提出的主要原因包括中央银行维持高利率（36%）和全球经济增长放缓（32%）；认为通胀率将上升的受访者，提出的主要原因则是主要经济体央行维持高利率带来影响（29%），以及因哈马斯与以色列、乌克兰与俄罗斯之间的冲突所引发的地缘政治不确定性（24%）。

主导调查的新大金融助理教授奥若宾都高仕（Aurobindo Ghosh）说，意见分歧的两组人都列举全球央行政策，即“国际利率较长时间维持在更高水平”为影响通胀走势的主要原因。这种认知偏差促使政策制定者暂缓利率正常化举措，并等待更多数据，以避免通胀再度恶化。这也是为什么新加坡金融管理局维持紧缩货币政策立场不变。

新加坡金融管理局6月预测，我国今年整体和核心通胀率平均在介于2.5％至3.5％。