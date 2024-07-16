特朗普胜选预期升温引发担忧 海指下跌0.34%

美国前总统特朗普重返白宫的预期升温，与美国联邦储备局今年降息至少一次的新希望形成鲜明对比，亚太及新加坡股市星期二（7月16日）涨跌不一。新加坡海峡时报指数下跌11.98点或0.34％，收报3487.91点。

亚太股市方面，香港和悉尼分别下跌1.60％和0.23％，其余股市则收高。深圳上涨0.86％、台湾起0.49％，东京、上海和首尔的涨幅介于0.08％至0.20％。

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理杨慧诗接受《联合早报》访问时说，海指以跌幅作收，部分亚洲股市也收低，这主要是因为特朗普可能第二次担任总统引发对贸易和地缘政治局势的担忧。

她建议投资者关注星期三（17日）早上发布的6月非石油国内出口数据。非石油国内出口表现持续改善将支持新加坡经济的强劲复苏，进一步提振海指的表现。

投资者也可以关注美国总统选举的进展，这估计影响亚洲股市的表现。IG市场策略师西卡莫尔（Tony Sycamore）说，特朗普更有可能重返白宫，并增加对中国的关税，这对中国股市不利。除此之外，美元走高和美国国债收益率上升，估计香港恒生指数将面临挑战。

新加坡股市全场成交量10亿6000万股，总交易额12亿4000万元。上升股250只，下跌股317只。

海指成份股方面，10只上扬，五只持平，15只下滑。除了扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），涨幅最显著的还包括海庭（Seatrium）和新电信（Singtel），分别上涨1.36％和1.33％，收报1.49元和3.05元。

跌幅最显著的是DFI零售集团（DFI Retail Group）和星展集团（DBS），分别下跌1.61％和1.43％，收报1.83美元和37.36元。

扬子江股价表现突出

个股消息方面，扬子江船业在星期一（15日）宣布拟收购土地，建立新的清洁能源船舶制造基地后，股价于星期二涨近6％，收报2.43元，表现突出。

Elite英国房地产投资信托（Elite UK Reit）宣布，独资子公司Elite Gemstones Properties签订融资协议，获得高达1亿3500万英镑（约2亿3530万新元）的循环贷款，期限为39个月。这笔贷款将用来为现有贷款进行再融资。信托的股价持平于0.245英镑。

怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）宣布，担任集团主席超过12年的凯瑟克（Benjamin Keswick）将于8月2日卸下主席职务，接替他的是维特（John Witt）。维特是怡和合发大股东怡和控股（Jardine Matheson）的集团董事经理。

凯瑟克也将卸下怡和合发非执行董事职务，并将不再是提名委员会和薪酬委员会成员，但他会继续担任怡和控股的执行主席。怡和合发收报25.58元，下跌0.27％。