市区甲级办公楼第二季环比增长0.5% 涨幅下半年料放缓

在市场对高质量办公空间需求持续的背景下，新加坡核心商业区的高档及核心甲级办公楼租金第二季环比增长0.5%至每月每平方英尺11.63元。但由于供应增加，需求开始走软，下半年办公租金涨幅预计放缓。

房地产咨询公司高力（Colliers）上星期四（7月11日）发布的《第二季新加坡办公楼市场报告》显示，第二季办公租金增长主要来自莱佛士坊和新市区（New Downtown）的甲级办公楼，它们在第二季环比增长1.5%。珊顿道和丹戎巴葛一带的办公租金则大致持平。

报告说，第二季办公租金涨幅主要归因于优质办公楼的业主能维持甚至提高租金，以更高价格与租户签订续约合同。高质量和较好地段的空余办公室空间填补速度也相当快。

高力国际新加坡租户代表执行董事王俐尹说，“在2024下半年，随着一手和二手市场供应增加，消息灵通的租户应充分利用日益激烈的竞争。了解到资本支出是潜在租户搬迁的主要障碍，越来越多业主将愿意讨论各种形式的装修和融资支持”。

空置率方面，由于市场对高质量办公空间始终有需求，第二季核心中央商业区的高档和甲级办公楼空置率从上一季的2.6%，降至2.3%。

下半年办公空间供应料大增

报告指出，步入下半年，办公空间供应预料大增，市场将面临更多竞争。

将于第三季竣工的IOI Central Boulevard Towers，将带来126万平方英尺的办公空间；此外，位于中央商业区边缘的甲级办公楼Labrador Tower也备受政府机构青睐。这些新办公楼拥有现代化设施和环保认证，预料会吸引许多租户。

此外，少数在资产提升计划下的乙级办公楼为租户提供更多选择，它们的租金将提升。

报告说，由于竞争加剧，对租户友善且响应租户需求的业主，会受更多租户青睐。租户也可以利用需求疲软现状，与业主协商以获得租金减免和支持。

在办公楼交易方面，根据报告，核心商业区的高档和甲级办公楼的平均交易尺价在第二季小幅下跌1.6%，报3050元。

高力国际新加坡研究主管何俐慜分析说，第二季有不少投机性收购交易，例如位于丹戎巴葛的丰树安顺（Mapletree Anson），是房地产投资信托（REITs）为降低负债率而脱售的项目。这项目以尺价2352元售出，脱售的净房地产收益率为3.8%。她认为，这类交易可能会进一步压低本地办公楼的资本价值。

她说：“当前有大量资本仍然在场外，办公楼资本价值压低或将重新激发投资者对这类项目的投资兴趣……长远来看，办公楼资本价值预计保持韧性，并受到充足流动性以及即将到来的利率放宽的良好支持。”