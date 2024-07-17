基金表现成败 全看英伟达股票？

和去年6月相比，大型增长型基金经理持有的英伟达股票数量其实减少2%。虽然有更多基金持有英伟达，但现有持股基金似乎正在削减股份，将持股保持在监管或招股说明书规定的上限以内。

数据显示，是否持有英伟达股票，成了基金今年上半年表现成败的主因。分析师认为，随着少数几只股主导美国股市，基金的集中风险越来越高。而在新加坡，基金的集中风险主要体现在银行股。

晨星公司（Morningstar）的数据显示，持有晶片巨头英伟达（Nvidia）股票的主动管理型美国股票基金，今年前六个月平均上涨16.3%，而不持有英伟达股票的基金平均回报率仅5.7%。

更有一只单一股票杠杆交易所挂牌基金（single-stock leveraged ETF）The GraniteShares 2x Long Nvidia Daily ETF，今年来大涨超过四倍，吸引近30亿美元（40亿新元）流入，远超去年全年的1亿8400万美元，目前资产管理规模达54亿美元。

在人工智能热潮的推动下，英伟达的股价2023年以来上涨约785%，单在今年就上涨约160%。今年6月，英伟达一度成为全球市值最高的公司，超越了微软（Microsoft）。今年来标准普尔500指数上涨17%，英伟达贡献了三分之一的涨幅。

晨星提供给《联合早报》的数据显示，亚洲（不包括日本）有226个主动管理型基金持有英伟达股票，平均权重为5.15%，最高的达26.79%。2021年底只有82个主动管理型基金持有英伟达股，平均权重3.54%，最高为9.65%。

博通吸引更多基金经理

根据美国银行的研究，晶片制造商博通（Broadcom）也正吸引更多基金经理的注意力。6月份，45.8%的主动管理基金持有博通股票，比5月的44.9%高，去年6月这个比率只有28.7%。

基金持有大量单一股票有多种原因，包括追求回报率、跟踪股票在基金基准指数中的权重等。一般上，当一些股票涨幅太大时，基金经理可能会重新配置，减小对某只股或领域的曝险。

晨星高级分析师香农（Jack Shannon）接受《联合早报》访问时说，多年来投资集中一直是个问题，包括苹果、微软、亚马逊、Alphabet和Meta，Nvidia的出现无疑是雪上加霜。

在过去一年，大型增长型基金经理实际上一直在净卖出英伟达。不过英伟达股价大幅上涨，使得他们在英伟达的投资价值增长。

香农指出，和去年6月相比，大型增长型基金经理持有的英伟达股票数量其实减少2%。虽然有更多基金持有英伟达，但现有持股基金似乎正在削减股份，将持股保持在监管或招股说明书规定的上限以内。

美国银行分析师安雅（Vivek Arya）发现，英伟达和其他高持有度的晶片股票，在基金的权重仍然普遍低于它们在标普500指数的权重。例如，虽然68.4%的主动管理基金持有英伟达股，但6月份的相对权重为0.99倍（在基金权重除以在指数权重），比一年前的1.08倍低。

本地基金投资也有投资集中问题

财务规划公司Providend研究分析师林俊雄受访时说，新加坡的基金也有类似投资集中的情况，但主要在金融股，海峡时报指数（STI）三大银行的权重几乎占50%。这个集中度与标普500指数的科技股比重相近，尤其是英伟达和其他人工智能股票。

FSMOne.com研究部投资组合经理曾德均说，当某只股票股价长期上涨时，一些基金就会面临投资集中问题。例如2024年3月，VanEck半导体ETF对英伟达的曝险一度达到26%，超过20%的上限。

林俊雄认为，这样的集中度可能是个问题，它使得投资易受特定行业风险的冲击。如果新加坡的银行业或美国的科技行业面临衰退，投资可能会出现大幅波动和下跌。

市面上许多基金纷纷选择“赢家股”。“这可能会造成多元化投资的错觉，即使投资者分散投资于各种基金，但如果这些基金重叠持有优势股票，他们仍可能面临集中风险。”

香农指出，投资一个追捧热门股票的基金可能会在几年内奏效，但热潮总会退去。