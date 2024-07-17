降息预期冲淡疲软经济数据 海指微涨0.05%

尽管新加坡最新公布的经济数据不佳，但市场对美国联邦储备局的降息预期支持本地股市。新加坡海峡时报指数星期三（7月17日）微涨1.66点或0.05%，闭市报3489.57点。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹在接受《联合早报》采访时说，虽然我国的6月非石油国内出口不及预期，但在9月有望降息的刺激下，市场热情不减。短期内基本面较好的股票回调仍是买入良机。

老虎证券市场策略师黄佳仁认为，新加坡股市近期上涨宽度增加，海指牛市趋势不变。同时，市场对美联储今年降息次数的预期由一次增加至三次。对在9月降息的可能也从此前的70%增加至90%，并预计将在11月和12月再各降一次。这让那些对利率敏感的中小型股票和房地产投资信托收益。在银行股没有大幅下滑的情况下，指数应重回3500点以上。

分析：美国通胀下降 或是经济衰退表现

对于海指潜在风险，谭莹莹说，美国通胀下降可能也是经济衰退表现。黄佳仁则认为，中国第二季国内生产总值（GDP）增长低于预期，可能会影响区域市场走势。

亚太其他开盘的股市涨跌互现。悉尼上涨0.73%，涨幅居首；吉隆坡和香港分别上涨0.47%和0.06%。上海、深圳、台湾、首尔和东京则均下滑，跌幅介于0.31%至0.95%。

新加坡股市全场成交量11亿1000万股，总成交额10亿8000万元。上升股304只，下跌股244只。

成份股方面，16只上涨，九只下跌，五只持平。

涨幅最大的是泰国酿酒（Thai Beverage）和怡和控股（Jardine Matheson），前者起2.06％，收报0.495元；后者起1.55％，收报36.81美元。

跌幅最大的是新翔集团（SATS）和怡和合发（Jardine Cycle & Carriage），分别滑落1.51％和1.33％，收报3.27元和25.24元。

个股消息方面，新翔集团发布文告显示，集团旗下的新翔机场服务公司（SATS Airport Services）与新航工程（SIA Engineering）和樟宜机场集团（Changi Airport Group）签署谅解备忘录，计划在第三季开展使用自动驾驶巴士运输机场工作人员的概念验证（proof of concept）实验。新航工程股价闭市维持在2.43元。

生命品牌（LifeBrandz）将对公司的业务组合展开检讨，包括进行集资活动或其他企业行动，或对旗下公司和餐饮店进行重组。生命品牌闭市下滑33.33%至0.2分。

亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）宣布完成以1130万美元（约1515万新元）售出费城的一家凯悦酒店的交易。信托股价闭市下跌1.7%，报0.29美元。

豪华跑车分销商EuroSports Global委托EverEdge对旗下子公司Scorpio Electric的价值评估显示，子公司截止3月底的企业价值达1亿6710万美元。EuroSports闭市股价维持在0.174元。