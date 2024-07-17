新加坡银行：美国大选是主要风险 或影响国债收益率和债券市场表现

通货膨胀放缓、经济增长依然坚挺，预计下来会开始降息，整体环境仍有利于股票和黄金，但即将来临的美国大选是主要风险，或影响美国国债收益率和债券市场的表现。

新加坡银行（Bank of Singapore）首席经济师莫曼苏（Mansoor Mohi-uddin）在星期三（7月17日）举行的投资展望分享会上说，美国核心通胀率已回落到略高于3％水平，预计美国联邦储备局可在9月开始降息，并于12月再次降息。

莫曼苏说，欧元区和英国的通胀在下跌，预计欧洲中央银行（ECB）将分别在9月和12月再降息，英国央行则预计在8月开始降息。

股票方面，新加坡银行首席投资策略师李依莱对美国、欧洲和日本持中立立场，对亚洲（日本除外）则持“加磅”（overweight）的评级。“当美联储降息，本益比（P/E）往往获得良好支撑，我们认为全球股市的盈利前景依然强劲。”

固定收益方面，新加坡银行对它持中立立场。莫曼苏说，美联储和其他央行今年降息，预计固定收益仍将受益，但对收益率曲线的长端须持谨慎态度，特别是如果美国总统选举结果是特朗普重返白宫，并实行更多引发通胀升高的政策。

看好新兴市场高收益债券

在这个资产类别，新加坡银行看好新兴市场高收益债券，对新兴市场投资级债券较为谨慎，对国债和发达市场投资级债券持中立态度。

莫曼苏说，发达市场投资级债券期限较长，更容易受到利率变化的影响。他认为，收益率曲线的短端，即期限介于两年至五年的固定收益产品仍将表现良好。

贝莱德（BlackRock）亚太区主动投资策略部主管及新兴市场首席投资总监贝琳达（Belinda Boa）在分享会上建议，投资者要设法让投资组合更加多样化，比如增加私人资产的配置。私人资产可增强投资组合的回报，在某些情况下也能起到缓冲通胀的作用，但也要考虑私人市场面临的不确定因素、低流动性、数据匮乏等。