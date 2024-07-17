德国安联出价22亿元收购英康保险至少51％股份

新加坡最大本土保险业者之一的英康保险（Income Insurance）将易主。德国金融服务巨头安联（Allianz）星期三（7月17日）宣布出价15亿欧元（22亿新元），要买下英康保险至少51％的股份，旨在加速增长和建立一家“有很强竞争力的综合业务保险公司”。

英康保险为超过170万新加坡公民和永久居民提供保险产品，包括人寿保险、普通保险和医疗保险。它拥有约2000名全职员工，是新加坡市场份额最高的保险公司之一。

安联是德国最大保险公司，也是全球最大金融服务集团之一，在近70个国家拥有约1亿2500万个人和企业客户。它在2023年所占的新加坡市场份额仅约2.1％，在本地有129名全职员工。

交易完成后 英康保险将改名

这项交易有待获得英康保险股东和我国金管局批准。持有英康保险72.8％股权的职总创优企业合作社（NTUC Enterprise Co-operative Ltd），已承诺在股东大会投票支持这个每股40.58元的收购要约。英康保险的其余股份主要由散户投资者持有。

交易完成后，英康保险将改名为Allianz Income Insurance Singapore。

安联：收购是为“扩充和加强新加坡业务”

谈到收购原因，安联文告透露，它要借此交易实现战略雄心“扩充和加强新加坡业务”。

安联亚太地区首席执行官阿努莎·塔夫拉吉（Anusha Thavarajah）指出，交易完成后，职总创优企业合作社将继续是英康保险的一大股东。

阿努莎说：“我们将建立一家有很强竞争力的保险公司，在新加坡专注于人寿、医疗和房地产与意外保险。”她还表示期待结合英康与安联的能力和资源，把新加坡和东南亚的保险格局“提升到新的水平”。

安联还强调各种承诺，例如英康保险将继续参与全国保险计划，以及继续英康保险从2021年开始的10年总值1亿元的社会承诺，促进低收入群的社会流动、支持年长者的福利和环保倡议。它将确保英康保险保单持有人“无缝过渡”。

职总创优企业合作社集团总裁岑慧芬说：“安联作为全球保险业领导者的专业知识，可以增强英康在新加坡的竞争地位，并使英康能够利用其区域规模和网络。其次，安联作为全球资产管理领导者的良好业绩，可以增强英康的投资能力，从而造福保单持有人。第三，安联的财务状况强劲，将在必要时为英康提供额外支持。”

收购英康股份或有利国人保险需求

财务规划公司Providend总裁陈显耀接受《联合早报》访问时认为，英康只是易主，新加坡人购买保险时继续有选择。而且，近年来并非所有英康的产品都最便宜，他也没有数据证明英康是否理赔时更宽松。但保单持有人一般不受并购交易影响。

至于保费今后会涨还是跌，陈显耀认为，这取决于安联对产品可行性和竞争力的评估和考量。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授受访时说：“这个发展实际上可能有利于现有英康保险保单持有人，以及新加坡人的保险需求。”

他指出，合并取得规模经济效益的好处包括扩大产品线，甚至可使保费更具竞争力，让安联这家环球保险公司能更好地服务本地市场。

尚乘集团旗下保险科技公司AMTD PolicyPal和理财分析网站ValueChampion总裁王会娴指出，英康安联组合可利用大数定律（Law of large numbers）增强风险评估能力，从而实现更准确定价、创新产品供应和提高运营效率，使消费者受益。