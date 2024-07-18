将医疗数据统一为共同语言 助提高医疗保健效率

公司基本信息

公司名称：MiyaHealth

创立时间：2019年

主要业务领域：医疗科技

最新融资情况：2023年完成种子轮（Pre-Series A）融资，筹集1040万新元，投资者包括ST Engineering Ventures和风险投资基金Elev8等。目前已展开A轮融资。

一场个人悲剧促使拉詹特兰成立自己的公司，他尝试将医疗数据统一为共同语言，并在这个基础上开发产品，以提高医疗保健的效率。

拉詹特兰（Ramesh Rajentheran）是本地医疗科技起步公司MiyaHealth的联合创始人兼首席执行官。2018年，拉詹特兰的前妻突然去世，医疗保险未能提供帮助的原因之一是保险依赖人工处理，而人总会犯错。

拉詹特兰已在医疗保健领域有20多年的经验。他最初在英国接受医生培训，随后成为外科医生。他还在伦敦获得工商管理硕士（MBA）学位，并有12年的投资银行从业经历，主要涉及医疗股分析和并购等领域。

2015年，他加入富乐医疗集团（Fullerton Healthcare）担任首席财务官，后来成立了自己的公司。

拉詹特兰接受《联合早报》访问时说，MiyaHealth一共有三个平台，它们都建立在同样的科技栈上，并通过软件即服务（Software as a Service，简称SaaS）部署。

MiyaPayor为患者、医疗服务供应商和支付方提供更高效的保险流程，从而提供更实惠的医疗服务。MiyaPatient是一个帮患者管理慢性疾病的个性化平台；MiyaProvider则改善了患者在医院和诊所看病的体验。

在印尼菲律宾等展开业务 未来计划回新发展

虽然新加坡是MiyaHealth的总部，但公司在本地没有实际业务，目前在印度尼西亚、菲律宾和波兰展开业务。拉詹特兰说，公司决定专注于印度尼西亚和菲律宾，是因为这些市场较大，但未来计划回到新加坡发展业务。

回忆起创办公司的经历，拉詹特兰坦言时机并不理想。公司是在2019年6月成立，开始筹款时已经是2019年底，正好碰到冠病疫情的爆发。他首次见到在吉隆坡聘请的员工已是2020年3月份，不久后新加坡实行了阻断措施。

拉詹特兰说，公司面临的挑战主要有三个。首先，因为还没完成筹款，所以必须在疫情期间继续进行，而在尚未建立任何产品的情况下筹款尤其困难。

第二个挑战是如何远程建立公司的文化。第三，在保险科技领域，许多公司因仅进行概念验证（proof of concept）而无法持续经营下去。为了避免这种情况，MiyaHealth成立了自己的运营公司和第三方管理者。然而，在疫情期间与数千家诊所和医院签约也面临不少挑战。

在筹款方面，MiyaHealth已展开A轮融资，希望能筹集约300至500万美元。拉詹特兰说：“我们需要聘请更多员工，目前我们有八位数的订单，合同时期为10年，需要更多员工加快部署速度。尽管当前的融资环境不是最理想的，但我们正在努力。”

已在使用机器学习 未来将融入生成式AI

谈及人工智能（AI）的发展，拉詹特兰说，公司一开始就在使用机器学习，未来还会将其他形式的AI融入公司的技术栈，例如生成式人工智能（generative AI）。不过，公司在这方面的进展较慢，主要因为生成式人工智能的模型可解释性较差。

展望未来，拉詹特兰说，短期需要解决的是资金问题，其次是建立团队，包括商业和营销部门，以及聘请更多开发人员。

“第三是建立更多合作伙伴关系。我们的目标是建立一家全球公司，而扩大规模的最佳方式是通过合作。我们可以有商业和部署方面的伙伴，长远希望能复制SAP的营运模式。”