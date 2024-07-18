从穿校服面试到亿元企业高管 金融科技CTO早料科技颠覆金融业

他十几岁时就进入银行业，当时还穿着校服去面试。

谈起自己的入行经历，本地金融科技起步公司马尔达克（M-DAQ）的首席科技官高桥登（Noboru Takahashi）不禁感到好笑。

他说：“当时我还在日本读高中，接到美国化学银行（Chemical Bank，现为摩根大通）的邀请，去面试夜班数据中心操作员。我跟老师谈了这件事，但他们都没听说过化学银行。”

于是，高桥登不把面试当一回事，轻松地穿着校服去面试。结果，他不仅得到了这份工作，还由此踏上了金融科技的道路。

高桥登是在前同事许小龙的邀请下，于2010年加入马尔达克成为公司创始成员之一。除了担任首席科技官，负责公司各类科技方面的战略和运营，他现在也是公司的日本业务总经理。

马尔达克主要提供外汇交易解决方案，包括协助企业建立用于跨境交易的多币种转换平台。公司主要投资者有经济发展局投资公司（EDBI）、中国阿里巴巴旗下的蚂蚁集团、日本电信巨头NTT，以及韩国三星集团（Samsung）旗下风险投资公司。根据Dealroom，它的企业估值约5亿8900万美元（约8亿新元）至8亿8400万美元。

作为起步公司，高桥登坦言，马尔达克创立初期充满着挑战，但他从中获得极大满足感。

“在2010年时，‘金融科技’这词还没有被普遍使用，但我已看到科技颠覆金融业的力量。我能通过我所编写的程序去改变现有的金融系统，投入精力做更有成就感的事，无需花时间在大银行玩办公室政治。”

机器人流程自动化及AI等任务自动化技术 料是未来趋势

对于未来科技趋势，高桥登认为，像机器人流程自动化（Robotic Process Automation）和人工智能等任务自动化技术，将是下来一大趋势。“因为这些技术有助于简化操作，减少人为错误，从而提高运营效率。”

其他可关注科技趋势还有云计算、大数据、机器学习、量子计算和区块链科技等。

例如他就很期待央行数码货币（CBDC）的发行。他说：“区块链和分布式账本技术（DLT）能以较低的成本提供安全、透明和不可篡改的交易记录。”

随着技术的成熟，他相信不同国家的CBDC系统之间的互操作性会提高，从而实现无缝、成本更低，以及实时的跨境支付。