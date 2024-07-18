“智启未来”为主题 金字品牌奖邀本地企业报名

今年迈入第22届的新加坡金字品牌奖（Singapore Prestige Brand Award，简称SPBA）正邀请本地企业报名参加，竞逐奖项。

新加坡金字品牌奖由中小企业商会（ASME）和《联合早报》联办，主题是“智启未来”（Branding in the Smart Future）。

金字品牌奖筹委会主席周丽青指出，科技全面改变人们的生活，品牌必须与时俱进，紧跟时代的步伐。“我们关注那些利用科技大胆走出舒适区的品牌，他们以新颖而有影响力的方式建立有意义的联系、增强个性化体验、与受众建立信任，并促进可持续发展。”

金字品牌奖筹委会联合主席、《联合早报》副总编辑郭丽娟说，面对不断上升的业务成本、竞争激烈的劳动力市场，以及数码化大趋势，本地企业必须采取创新策略，包括强有力的数码品牌策略，增强品牌效应。

因此，今年的金字品牌奖以 “智启未来”为主题，紧扣智能新时代的新需求与新挑战，希望表扬那些已经找到品牌优势，抓住数码时代新机遇的本地企业。

周丽青说，过去许多年来，金字品牌奖嘉奖了450个独特品牌，许多品牌已成为行业领导者，并走出国门。

“尽管过去几年通胀率居高不下，商业环境充满挑战，但金字品牌奖的历届获奖者仍将长期战略放在首位，投资未来。”

她举例说，2023年区域品牌奖总冠军皙之密（DR’s Secret）在本地和全球市场具有强劲的业务，不过真正让它脱颖而出的，是品牌的环境、社会和治理（ESG）举措所产生的社会影响。通过World Learner计划，皙之密帮助中国贫困地区的学生完成学业，品牌也分发食品为台湾的独居老人提供支持。2023年的潜质品牌奖总冠军信医专科中心（StarMed Specialist Centre）则通过科技改善病人的体验度，反映出更加智能高效医疗保健的愿景。

郭丽娟说，与大企业相比较，中小企业在资源和专业知识方面，面对较大的困难和挑战。尽管如此，他们展现了坚定不移的决心，勇于寻求突破、挑战现状，也借助科技大胆转型，成功地在竞争激烈的大环境中保持领先地位。

她呼吁本地企业加入2024年新加坡金字品牌奖的行列，一起庆祝品牌卓越与创新，一同肯定善用智慧启发未来的先锋品牌。

新增新苗品牌奖 嘉奖成立至少三年起步公司

今年的新加坡金字品牌奖新增了新苗品牌奖，嘉奖成立至少三年的起步公司。其他五个组别是潜质品牌奖（成立三年至八年）、成名品牌奖（成立超过五年）、悠久品牌奖（成立超过25年）、区域品牌奖（成立至少三年，进驻至少三个外地市场），以及特别表扬奖。除了特别表扬奖外，各组别将选出一个总冠军，并让公众投选最受欢迎品牌。

特别表扬奖只限于金字品牌奖筹委会邀请参加，这些公司必须是在新加坡成立至少三年、在推广品牌方面有杰出表现的政府机构和非盈利机构。

有意了解详情的企业，可拨电65130361／0335，或电邮spba.secretariat@asme.org.sg，联系奖项秘书处，或上网www.spba.com.sg。