本地房屋租赁市场稍回暖 下半年走向不确定

新加坡6月非有地私宅租赁市场发展逐渐平稳，租金相较上月持平，出租单位数量也增加，整体呈好转迹象。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期四（7月18日）发布的预估数据显示，新加坡非有地私宅租金在6月环比持平，终止之前连续两个月下滑的跌势，出租量增16.8%至6020个单位。

就各类别私宅租金，代表高档私宅的核心中央区（CCR）的私宅租金继上月微跌0.2%后，跌幅扩大至1.2%。

代表中档私宅的其他中央区（RCR）环比微降0.3%，相比5月的1.1%跌幅有所缩小。代表大众化私宅的中央区以外（OCR）的私宅租金，则从下降0.7%，反弹至上涨0.8%。

跟去年同期相比，6月整体私宅租金下滑4.7%，出租量虽上升3.5%，仍比6月的五年平均出租量低了4.2%。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明指出，6月完工的新私宅项目较少，部分空置单位被租赁市场吸收后，使得市场租金趋于稳定。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）认为，鉴于供应上升、利率高涨和经济不确定的因素，私宅租金接下来仍有下降空间。往年出租单位数量也会在5月下滑后于6月回弹，所以也不意外。

出租的单位中，37.5%来自中央区以外，32.9%来自其他中央区，而29.6%来自核心中央区。

至于组屋，6月组屋租金环比上升0.5%，再创历史新高，跟去年同期相比上扬5.5%。在出租量方面，虽然组屋出租量环比增长2.7%至2629个单元，但比去年同期低13.5%，且比6月的五年平均出租量低12.4%。

市场变数较多 私宅租金走向不确定

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清说，由于很多新加坡人已入住新房，再加上外籍人士出于通胀和物价考量离开新加坡，造成租屋需求下降，租赁市场放慢。

展望未来，叶润明认为私宅租金已接近谷底，我国第二季度经济增长超过预期，雇主可能会扩充人手，从而带动下半年租赁市场。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣持较悲观看法，认为私宅租金可能在下半年再下跌5%至9%，因为劳动力市场疲软和聘用外籍人士门槛升高可能导致外来人口减少，影响租房需求。

此外，今年将有约8645个新私宅单位和2157个执行共管公寓（EC）单位流入市场，继续压低租金。