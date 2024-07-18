工商联会：部分本地企业使用自贸协定仍遇困难

更多新加坡企业善于利用自由贸易协定，但仍有部分企业在获得关税优惠和认证遇到困难。工商总会将在来临商务峰会上分享更多支持举措。

新加坡工商联合总会（SBF）星期四（7月18日）发布自贸协定调查报告。去年有73%的本地企业受益于自贸协定带来的市场准入，高于2021年的50%；且高达85%的本地企业更熟悉自贸协定，高于2021年的62%。这项调查在去年10月9日至12月17日展开，共涵盖800多个本地横跨不同领域的公司。

报告指出，亚细安产品贸易协定（ATIGA）和亚细安—中国自由贸易区协定（ACFTA）过去三年一直被视为企业受益的关键协议，分别受到81%和41%企业的支持。

同时，在新生效区域自贸协定中，区域全面经济伙伴协定（RCEP）（43%）和跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）（38%）是新加坡企业最常利用的区域自贸协定。

报告也指出，目前企业未能妥善使用自贸协定的原因，包括自贸协定不适用于其业务（43%）和对协定认知不足（25%）。

此外，一些企业在使用自贸协定时，在获得关税优惠和自我认证方面遇到困难。在关税优惠方面，无法满足原产地规则或产品特定标准，以及出口和进口当局对货物分类不同，为两大主因，分别占40%和39%。在自我认证困难方面，两大主因分别为缺乏符合自我认证要求的资源（33%）和当地海关当局不承认自我认证（33%）。

工商联会：将助企业更妥善利用自贸协定

新加坡工商联合总会指出，会致力于让企业更好地理解并更加妥善地利用自贸协定，并已帮助超过1800家企业。当前新加坡共有与64个贸易伙伴签订的27个自贸协订，让新加坡企业得以轻松准入更多市场。

工商联合总会首席政策官穆萨（Musa Fazal）说：“工商联合总会致力于为本地公司提供海外贸易和投资的支持，我们鼓励本地企业在遇到困难或想要利用自贸协定带来的机会时，找我们帮忙。”

今年的新加坡商务峰会（Singapore Apex Business Summit）将于7月23日至25日举行，工商联合总会将在25日的“新加坡未来贸易论坛” 会上，分享更有效的支持企业解决跨境贸易和投资困难的新举措，以应对国际贸易的复杂性并利用自由贸易协议带来的机遇。

穆萨也补充说：“自贸协定对寻求海外扩展的新加坡公司来说至关重要。它们为各类规模的公司创造了进入新市场和拓展多元化客户基础的机会。峰会会以数码化和技术、国际贸易和环境、社会和治理为重点展开讨论。”