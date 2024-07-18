受隔夜美股拖累 海指下跌0.53%

受隔夜美股下滑拖累，新加坡海峡时报指数星期四（7月18日）跌18.41点或0.53%，闭市报3471.16点。

亚太其他开盘的股市跌多涨少。日本大跌2.51%，表现最为疲软；台湾和首尔分别下滑1.56%和0.68%；悉尼和吉隆坡各下滑0.27%和0.13%；香港、上海和深圳则均上扬，涨幅介于0.22%至0.48%。

辉立证券资深股票经纪刘宇航接受《联合早报》采访时说，美国多只晶片公司业绩不及预期，导致隔夜纳斯达克指数大跌。市场负面情绪蔓延至亚太和本地市场，让多日遇阻3500点的海指出现套利。指数中，占比较高的星展集团（DBS）在技术面上已出现下跌信号。不过，在9月降息预期下，房地产投资信托依然坚挺，这将有助于指数守住3400点。

此外，随着海运费大涨以及港口堵塞，他还看好运输类相关股票。“海运费上涨的溢出效应也使空运公司受益。”

股市也受日本央行或干预日元汇率影响

泰源技术分析培训主管王彬妮说，新加坡股市除受美股影响外，日本央行可能将干预汇率提涨日元。这会让那些通过借贷日元投资的资金回流日本还贷，这将给全球股市带来冲击。

新加坡股市全场成交量12亿2000万股，总成交额11亿2000万元。上升股277只，下跌股285只。

成份股方面，17只下跌，八只上涨，五只持平。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和怡和控股（Jardine Matheson），分别滑落2.89％和2.09％，收报2.35元和36.04美元。

电信和泰国酿酒涨幅最大

涨幅最大的是新电信（Singtel）和泰国酿酒（Thai Beverage），前者起1.32％，收报3.06元；后者起1.01％，收报0.5元。

个股消息方面，吉宝有限公司（Keppel Ltd）与双日株式会社（Sojitz）签署谅解备忘录，共同开发一系列生物能源和资源回收项目，并投资和运营支持亚太地区能源转型的解决方案。此次合作还寻求利用吉宝的能源即服务（EaaS）技术和专有解决方案，为双日株式会社运营的企业提供服务。公司股价闭市报6.66元，跌0.6%。

新翔集团（SATS）发布文告宣布，集团和日本三井物产（Mitsui & Co）建立合作伙伴关系，发展食品和零售业务。这项合作将投资3640万元，以支出集团旗下的四家食品企业的业务增长。集团股价闭市报3.26元，跌0.31%。

唯晶科技（Winking Studios）宣布，对其在上海的全资子公司的投资从此前的1亿零20万人民币（约1850万新元）增加至2亿零920万人民币。投资资金来自公司内部，预计不会对截至今年底的公司有形资产净值和每股收益产生重大影响。公司股价闭市维持在0.295元。

谢美丽控股（Mary Chia Holdings）宣布，公司于7月17日与香港康彩国际（Hong Choi International）在香港成立合资公司，以开展新加坡、香港和东南亚的能量胶囊和医疗美容产品销售及推广。前者在合资公司中占股80%，后者占20%。公司股价闭市跌4.76%，报0.02元。