金管局拟加强银行科技风险管理 减少故障次数和缩短修复时间

为了减少金融机构系统故障并且缩短故障发生后的恢复时间，新加坡金融管理局有意加强相关科技风险管理要求，以及制定一项科技保障计划，提高银行服务的韧性。

金管局局长谢啇真星期四（7月18日）在发布金管局年报的记者会上，宣布上述消息。

他指出，当局意识到没有任何通讯科技系统可以保证绝对不会出错，故障可能由多种原因引起。然而，银行必须减少系统发生故障的情况，并且在发生故障时，快速恢复服务。

金管局：银行关键系统 一年不得出现逾四小时故障

目前，金管局规定，银行的关键系统，不得在一年内出现超过四个小时的故障。

谢啇真在记者会上说：“数码金融服务普及化，意味着支持这些服务的通讯科技系统更加复杂和互联互通，与此同时，确保它们具韧性更为关键。频繁和长时间发生服务中断，不但给公众带来不便，还会逐渐侵蚀人们对数码金融服务，或提供这些服务的金融机构的信任。我们必须要避免这种情况发生。”

近几年，新加坡金融服务业高度数码化。谢啇真说，几乎所有新加坡成年人都注册了PayNow，去年的总交易额升至940亿元。企业方面，几乎所有商家都注册SGQR支付，全岛有超过30万个支付点。

将探讨通过年度演习 找出并解决能出现故障

为了加强银行服务的韧性，金管局接下来将展开咨询，包括探讨让金融机构通过年度演习，来彻底测试它们恢复服务的计划，以及找出和解决关键商业服务可能出现的单点故障。

此外，今年3月，金管局要求主要金融机构的董事会，针对发生故障时恢复服务的计划是否足够，以及过去一年内对关键系统进行恢复测试的有效性，提供一份书面证明。当局计划加强这项计划，要求金融机构纳入更多风险范围，例如网安风险管理指导原则等。

星展银行去年数次出现大规模服务中断，引发金管局介入，去年11月1日要求星展暂停六个月的非必要信息科技系统变更，其间也不得进行新的收购，以确保银行高度重视并恢复数码银行服务的韧性。今年4月底，金管局宣布，不延长已到期禁令，并指出星展的补救措施已取得实质进展。

逾10万7000个户头使用MoneyLock锁住存款

另一方面，谢啇真也汇报了金管局在对抗银行诈骗案件上所取得的进展。三家本地银行，星展银行、大华银行和华侨银行去年11月陆续推出“MoneyLock”功能，让客户锁住指定户头里的存款数额，防止这些存款通过数码方式转出。截至6月30日，已有超过10万7000个户头使用这个功能，锁住近89亿元的存款。

此外，银行应用实施防止恶意软件（anti-malware）的措施后，涉及恶意软件的远程操控诈骗案大幅度减少。去年的钓鱼攻击（phishing）诈骗案和相关亏损额都低于一年前，亏损额中位数少于1000元。

谢啇真指出，尽管如此，人们还是需要持续保持警惕，因为新的诈骗类型将出现，导致钓鱼攻击案再度增加。在对抗诈骗案方面，金管局和银行将对支付程序增加防守门（frictions）和进行更多检查，但如果受害者还是决定授权付款，这些措施未必有效。

他说：“在我们考虑让银行进一步采取措施时，这意味银行客户要集体为了增加保安，而放弃一些便利。去年，不到1%的零售户头受到诈骗交易影响。如果我们进一步收紧银行措施，所有银行客户都将面对更多检查和步骤，并且需要适应这些变化。”

他指出，银行在实施新措施和防守门之际，将先通知客户，它们在这之前也会密切与金管局和警察展开咨询。